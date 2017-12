Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā rakstnieces Andras Manfeldes grāmatu bērniem "Kurš no mums lidos?", kas papildināta ar autores ilustrācijām.

Karostas nomalē pie jūras dzīvo trīs bērni - Fēliksa, Dodō un Ķī. Kādā pavasara rītā uzrodas tik bieza migla, ka pat pirkstu gali nav ieraugāmi. Kad biezā dūmaka izklīst, viņu skaistākās ēkas – Katedrāles – vairs nav. Bērni dodas to meklēt un atrod trīs brīnumstikliņus, caur kuriem var redzēt ļoti dīvainas lietas. Ceļā viņiem jāsastop gan Skumju Princese, gan Dusmu Dāma, jābrīnās par Tukšrosības Kundzīti un jābēg no Spēļu Spokiem. Tilta Putns viņus izglābj, tomēr, lai uzzinātu, kurš no mums lidos, ir jālasa viss stāsts.

Grāmatas mākslinieks – Jānis Esītis.