Izdota bilžu grāmata bērniem 'Briesmonītis teica NĒ!'

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" iepazīstina latviešu lasītājus ar jaunu bilžu grāmatu "Briesmonītis teica NĒ!", ko radījuši trīs Ziemeļvalstu autori: māksliniece Ausloiga Jonsdotira (Áslaug Jónsdóttir) no Islandes, rakstnieks Kalle Gietlers (Kalle Güettler) no Zviedrijas un rakstniece Rāhele Helmsdāla (Rakel Helmsdal) no Fēru salām. Grāmatu no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš.

Pie briesmonīša durvīm atskan klauvējiens – aiz tām stāv lielais briesmonis un grib aicināt spēlēties. Tomēr lielais briesmonis allaž ir negants un mazo apceļ: zog, saķēpā viņa zīmējumus un, spēlējot paslēpes, ļauj tikai meklēt. "Bet es neuzdrīkstos bilst ne vārdiņa" – šī frāze kā refrēns caurvij bilžu grāmatu, kuras galvenais varonis ir mazs, bet tas, kurš dara viņam pāri un izsmej viņu, – liels.

Šīs pārestības nebeigsies nekad, ja vien mazais nesaņemsies beidzot pārvarēt bailes un pateikt svarīgo NĒ, pēc kura ir iespējama līdzvērtīga draudzība. Bet kas ir šie divi briesmoņi - mazais un lielais? Protams, šīs situācijas, kurās stiprākais mēģina dominēt un manipulēt, ir tik pazīstamas. Bet pilnīgi iespējams, ka nejaukais lielais, kas ik pa brīdim ierodas, visu sajauc, saposta un salauž, ir paša mazā dusmas, niķi un apjukums. Iespējams, viņam jāspēj savaldīt ne tikai kādu, kas atrodas viņpus durvīm, bet arī pašam sevi - to "es", kas mīt viņā pašā, ir jāspēj sadraudzēties ar sevi.

Izdevēji to raksturo kā daudzslāņainu stāstu, kas ietverts īsā tekstā un lakoniskos zīmējumos. Šie zīmējumi, ieskaitot īpašos burtus, ir ļoti dinamiski un fascinē ar melnās krāsas spēku.

"Briesmonītis teica Nē!" ir pirmā grāmata deviņu bilžu grāmatu sērijā par Mazo briesmonīti un Lielo briesmonīti. Visas grāmatas tapušas trīs Ziemeļvalstu autoru sadarbībā un ir izdotas viņu izcelsmas valstīs: Islandē, Fēru salās un Zviedrijā, bet tās jau iemantojušas arī popularitāti pasaulē un tulkotas somu, norvēģu, dāņu, franču, spāņu, ķīniešu, lietuviešu, basku, katalāņu, kastīliešu, galīsiešu, čehu un arābu valodā.

"Briesmonītis teica NĒ!" 2004. gadā saņēma Islandes Ilustratoru balvu un Islandes Labākās bērnu grāmatas balvu, kā arī tika nominēta Zviedrijas Bērnu grāmatu žūrijas balvai.

Šoruden Latviju apmeklēja gan grāmatas autore Rāhele Helmsdāla, kura oktobrī viesosojās Liepājā un Rīgā, savukārt novembrī Latvijā viesojas autore un māksliniece Ausloiga Jonsdotira, kura Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros arī vada radošās darbnīcas Latvijas skolās un bibliotekās.