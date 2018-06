Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā vēsturisko romānu autores Ingunas Baueres jaunāko darbu "Palieku tev uzticams. Juris Neikens".

Grāmata ir vēstījums par vienu no izcilākajiem mūsu tautas dižgariem – Dziesmu svētku "tēvu" Juri Neikenu. Grāmatas atvēršanas svētki notiks piektdien, 8. jūnijā, pulksten 18.00 Dikļu Dziesmusvētku zālē, Kultūras un Tūrisma informācijas centrā.

Kā grāmatas autori raksturo izdevēji, Bauere vispirms ir pedantiska vēsturisko dokumentu pētniece. Un tikai tad, kad izšķirstītas baznīcas grāmatas ar biogrāfiskiem datiem, savākts pietiekami daudz objektīvu faktu un gadskaitļu, izpētītas visas iespējamās fotoliecības, vēsturiskā objektivitāte tiek apaudzēta ar rakstnices subjektīvo redzējumu vai, kā saka pati rakstniece, "fantāzijai pieaudzēti spārni".

Jaunākā Ingunas Baueres romāna darbība notiek 19. gadsimta vidū, kad Vidzemē bija piedzīvoti vairāki bada gadi, tiem sekojoša zemnieku nemieru un masveidīga Lutera baznīcas ļaužu pāriešana pareizticībā, ko atbalstīja ķeizariskā valdība. Mācītāji – vācieši sprieda, ka latvieši nākotnē tāpat nespēšot savu tautību noturēt, un, lai netaptu par krieviem, viņu gars jāmodina uz vācietību. Tikmēr pirmie skolotie zemnieku dēli jau nebaidījās atklāti saukties par latviešiem…

Juris Neikens bija parasts lauku zēns – zemnieka dēls no Limbažu puses, kurš 1843. gadā nonāca Cimzes skolotāju seminārā, kur ieguva ceļamaizi nākotnei – studijām Tērbatas universitātē un kļūšanai par teologu. Viņš bija pirmais latviskas izcelsmes Lutera mācītājs Valmieras apkārtnē. Neikens tiek raksturots kā iejūtīgs, sirsnīgs cilvēks, pazemīgs dēls, nelaimīgs mīlētājs un četru bērnu tēvs, kurš aizgāja pie Dieva četrdesmit divu gadu vecumā. Neikens baidījies no kara un nemieriem, izvēlēdamies mieru un mīlestību. Lai arī piedzīvoja dramatiskus notikumus pats savā ģimenē, tomēr palika uzticams kristīgajā ticībā dēstītajiem ideāliem, nebeidza pulcināt ap sevi ļaudis un skaidrot viņiem savu pārliecību, rakstīja pamācošus stāstiņus un dzejolīšus, ko publicēja paša izdotajā laikrakstā "Ceļa Biedris"... līdz paveica to, par ko latvieši viņu pieminēs mūžīgi – 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru sadziedāšanās svētkus.

Iespējams, kāds vēlēsies uzzināt kaut ko vairāk par Neikenu kā pirmo reālistisko stāstu rakstnieku, citam varbūt šķitīs svarīga Cimzes loma dziedāšanas svētku kontekstā, tāpēc grāmatas autore atvainojos tiem, kuri Juri Neikenu iztēlojušies citādu, nekā romānā aprakstīts. "Darīju to ar pietāti un mīlestību... Meklējiet ziņas par Neikenu rakstos, domājiet, seciniet paši! Galvenais – nezaudēsim mūsu dižgarus," raksta Inguna Bauere.

Pieejama arī e-grāmata.