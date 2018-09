Izdots latviešu dainu krājums angļu valodā

Krišjāņa Barona muzejā 6. septembrī pulksten 18.00 noritēs Ievas Auziņas Szentivanyi grāmatas "Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" atklāšana, portālu "Delfi" informē Memoriālo muzeju apvienības pārstāvis Kaspars Zalāns.

Grāmatas atklāšanā piedalīsies tautasdziesmu tulkotāja Ieva Szentivanyi, Krišjāņa Barona mazdēla dēls Pauls Barons, finansiste un kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne, kā arī grāmatu apgāda "Mansards" vadītājs Jānis Oga.

Par muzikālo pavadījumu parūpēsies trompetists Kārlis Zols (ASV) un solistes Ineta Grase, Daniella Messa un Daiga Cerikova.

Dainu grāmata "Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" ir unikāls notikums Latvijas grāmatniecībā, potenciāls arguments pret to, ka latviešu dainas nav iespējams atdzejot citās valodās, jo īpaši angliski.

"Dainu" izlase Ievas Auziņas Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā (viņa arī komentāru autore) pirmo reizi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu latviešu tautas vērtību sistēmā.

Dainas apkopotas 12 nodaļās — "Ancient Latvian Wisdom"; "Mother Dearest"; "The Role of Fathers"; "Virtues – or Lack Thereof"; "The Gift of Work and Song"; "Choosing a Spouse"; "Deargod"; "Love and Marriage"; "Love of Homeland"; "The Misery of Serfdom"; "At the End of Life"; "Character Sketches"; "Short Short Stories" — un raksturo senā latvieša dzīves ritumu, nozīmīgākos notikumus, arī asprātību un humoru.

Dainas grāmatā publicētas līdzās latviešu un angļu valodā ar plašiem komentāriem angļu valodā, skaidrojot dainās minētās reālijas un paradumus.