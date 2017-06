Izdevniecība "Lauku Avīze" laidusi klajā igauņu rakstnieces Kai Ārelaidas grāmatu "Pilsētu dedzināšana" Maimas Grīnbergas tulkojumā.

Romāns Igaunijā izpelnījies lielu ievērību. Kultūras nedēļraksta "Sirp" galvenais redaktors to nosaucis par vienu no 2016. gada lielajiem romāniem, kam izdevies portretēt veselu paaudzi, un kā atzīmējusi grāmatas tulkotāja Maima Grīnberga, tad "šis ir darbs, kas labi iederētos mūsu 20. gadsimta romānu ciklā".

Ar šo darbu rakstniece Kai Ārelaida centās "norakstīt" no sirds vairākas tēmas. Viena no kurām, piemēram, "to, ka izvešanas neskāra visas ģimenes, bet tas nenozīmē, ka tās noteikti bija nodevēju pusē. Un ka šāda "paveikšanās" radīja jautājumus un vainas apziņu arī viņos pašos, jo sevišķi tāpēc, ka cietušo piederīgie viņos saskatīja netaisnīgi saudzētos. Otrs temats, kas mani saistīja, bija svešo, teiksim tieši – krievu, tēma. Un tas, ka draudzība, tāpat kā mīlestība, pēc tautības nejautā."

Kai Ārelaidas grāmata "Pilsētu dedzināšana" ir stāsts par 20. gadsimta 50. un 60. gadu Tartu, stāsts par atmiņām, no kurām nav iespējams izbēgt, un par to, ka katram noslēpumam vismaz reizi vajadzīgs kāds, kas to uzklausa.

Vēlu rudenī ierodoties vasarnīcā, Tīna atklāj, ka viņas prombūtnes laikā māja ir apzagta un līdz ar aiznestajām lietām nozudis arī tēva portrets. Tukšā vieta pie sienas atsauc atmiņā bērnību un pēckara gadu Tartu. Pieaugušo attiecības un lēmumi meitenes dzīvē ievieš pārmaiņas, kas atstāj pēdas visā viņas turpmākajā dzīvē.

No 2003. līdz 2006. gadam Kai Ārelaida dzīvesbiedra diplomāta darba pienākumu dēļ dzīvoja Rīgā, kas bija ļoti tiešs iedvesmas avots pirmā romāna "Krievu asinis" tapšanā. Tāpēc rakstniece priecājās, ka "Pilsētu dedzināšanas" pirmais tulkojums iznāk latviešu valodā. Savukārt noveļu krājumā, pie kura šobrīd notiek rakstnieces aktīvs darbs, tiks iekļauta vēl nepublicēta novele "Rīgas logi".