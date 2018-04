Gerda, kuras dzīvē šobrīd nav pats gaišākais brīdis, ir sarunājusi, ka viņas dēliņu pieskata mamma, un dodas uz Rakstnieku namu "uzrakstīt savu pirmo romānu. Nedēļas laikā. Normālu romānu." Nonākusi galamērķī, jaunā sieviete uzzina, ka rakstīšana ir apdraudēta, jo Rakstnieku namā tikko diezgan aizdomīgos apstākļos miris "gandrīz Nobela prēmijas laureāts", slavenākais latviešu rakstnieks Aleksandrs Sniegs. Izrādās, ka Rakstnieku namā uzturas arī Sniega sieva, mīļākā, labākais draugs, izbijusi mīļākā, iespējams, ārlaulības meita un pat znots. Gerda ir vienīgā, kuru ar slaveno rakstnieku nav saistījušas tuvas attiecības.

Katram par notikušo ir sava versija. Ikviens kaut ko slēpj. Un viens, iespējams, ir slepkava. Par notikušo ļoti satraukts ir arī pilsētas mērs ar iesauku "Kaprālis" ("Kaprālim pieder šī pilsēta. Un, šķiet, arī lielākā daļa Latvijas. Tā vismaz runā. Protams, ne jau oficiāli.") un par to ir spiests būt satraukts mēra miesassargs, vietējais policists un Gerdas bijušais klasesbiedrs Kaspars. Viena absurda aina nomaina otru kā īstā komēdijā, atveras čekas maisi un atklāti tiek iztirzātas dažādas privātās dzīves norises, tomēr rakstnieks tiešām izrādās noslepkavots. Ikvienam no klātesošajiem ir bijis motīvs atriebībai, pat Gerdai, šķietami nejaušajai vērotājai no malas.

Inga Gaile (1976) ir Klāva Elsberga, Annas Dagdas fonda un Ojāra Vācieša prēmiju laureāte. Par bērnu grāmatu "Vai otrā grupa mani dzird?" saņēmusi LaLiGaBas balvu.

Pieejama arī e-grāmata.