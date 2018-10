Iznācis latviešu un vācu autoru kopdarbs 'Latvija 1918–2018. Valstiskuma gadsimts'

"Latvija 1918–2018. Valstiskuma gadsimts" ir pirmais populārzinātniskais izdevums valsts jubilejas gadā, kas cenšas aptvert visu gadsimtu kopš Latvijas valsts dibināšanas tā dažādībā un pretrunīgumā, tostarp arī attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, aplūkojot gan vēsturiskos un politiskos aspektus, gan ekonomiku, izglītību un kultūru no valsts dibināšanas līdz mūsdienām.

"Latvijas un pārējo Baltijas valstu simtgade ir Eiropas mēroga notikums, kura nozīme neaprobežojas ar tās atzīmēšanu pašu mājās. Šajā sakarībā 2018. gada pavasarī Vācijas izdevniecība "Ferdinand Schöningh" klajā laida grāmatu par Latvijas valstiskuma simtgadi. Šodien šī grāmata tiek piedāvāta arī latviešu lasītājam.

Grāmatas uzdevums ir parādīt aizvadīto Latvijas valstiskuma simtgadi plašākā perspektīvā, ierakstot to arī Eiropas kopējā vēsturē. Šajā grāmatā tiek aplūkota ne tikai latviešu nācijas tapšana un pašnoteikšanās nepieciešamība, bet arī vācbaltiešu un krievu loma Latvijā, valstiskuma un vietējo procesu mijiedarbība ar dažādiem reģionālajiem un globālajiem faktoriem, bez kuriem mūsu vēsture nekad nebūs pilnībā saprotama. Šī grāmata ir mēģinājums apvienot "iekšējo" un "ārējo" perspektīvu, jo autori gandrīz vienādā skaitā pārstāv Latvijas un Vācijas pētnieciskās telpas. Šajā ziņā runa ir par mēģinājumu dialogā rast vidusceļu starp pašmāju autoriem bieži ierasto apziņu par Latvijas unikalitāti, no vienas puses, un to salīdzinošo skatījumu un neitralitāti, kas vairāk tiek akcentēti ārzemju kolēģu darbos, no otras puses. Par pamatu šim kopdarbam kalpoja jau gadiem ilgā veiksmīgā sadarbība starp Latvijas Universitāti un Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāti Vācijā," rakstīts Ivara Ījaba un Ilgvara Misāna priekšvārdā.

Krājumu veidojuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders. Rakstu autori: Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlenders, Benjamins Konrāds, Jans Kusbers, Kaspars Zellis, Tilmans Plāts, Daina Bleiere, Valters Nollendorfs, Una Bergmane, Ivars Ījabs, Juris Rozenvalds, Māris Andžāns, Andris Sprūds, Aivars Stranga, Gatis Krūmiņš, Mortens Hansens, Marija Golubeva un Helēna Demakova

Redaktori": Ivars Ījabs un Ilgvars Misāns, tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne. Grāmata tulkota un izdota ar Konrāda Adenauera fonda atbalstu.

Grāmatas atvēršana notiks ceturtdien, 1. novembrī, pulksten 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.