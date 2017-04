Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā pazīstamās somu autores Sofi Oksanenas jauno romānu "Norma". Grāmatu no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola.

Kā raksturo izdevēji, "Norma" ir ģimenes drāma ar aizraujošu sižetu, kur no sākotnēji skaidrā mātes-meitas attiecību moduļa izšķiļas arī krimināla sižeta līnija, kas vēlāk transformējas dziļi urdīgā versijā par sievietes lomu mūsdienu sabiedrībā, par vērtībām, kuras izvēlamies pārstāvēt, un par to, cik tālu esam vai neesam gatavi kāpt pāri citiem un sev. Par dzīves azartu, kas katru piemeklē savādāk, un par to, ka katrai normai ir atrodama arī nenormālā versija.

Pēc mātes Anitas pēkšņās nāves grāmatas galvenā varone Norma Rosa paliek pavisam viena – tuvākie cilvēki ir mātes jaunības draugi un viņu bērni, ar kuriem attiecības vairāk uzturējusi māte. Lai gan abas sievietes bijušas ļoti tuvas, pēc Anitas nāves Norma atklāj, ka daudz ko par mātes dzīvi tomēr nav zinājusi. Abu dzīve pagājusi, no ziņkārīgo līdzcilvēku acīm gadiem ilgi slēpjot faktu, ka Normas mati aug nedabiski ātri, un šajā noslēpumu atmosfērā ārpasaules dzīve ielauzusies vien pa spraudziņām.

Negaidīti Norma atrod mātes vēstījumu sev – un, skatoties mātes atstātos video, Norma pamazām nonāk pie neparastiem atklājumiem, no kuriem pats briesmīgākais ir tas, ka Anitas nāve nav nelaimes gadījums. Mēģinot atrast mātes slepkavu, Norma rokas arvien dziļāk dzimtas vēsturē, atrodot interesantas paralēles ar citu dzimtas sieviešu dzīvēm un labāk iepazīstot gan sevi, gan mirušo māti. Savādais ceļojums mātes pagātnē noved pie gluži mūsdienīgām atziņām un notikumiem, un Normas dzīve burtiski apgriežas kājām gaisā. Mātes necilais darbs frizētavā izrādās saistīts ar modes industriju, bet tā savukārt – ar vēl vienu mūsdienīgu biznesu, palīdzot bagātām ģimenēm atrast veselīgas surogātmātes un tikt pie gaidītajiem pēcnācējiem. Šajos cilvēcisku un necilvēcīgu darījumu džungļos lomu ir spēlējusi arī Norma. Pašai to nenojaušot, viņa ir kalpojusi par matu dāvinātāju simtiem sieviešu, kuras nu ir kļuvušas atkarīgas no šo lielisko matu pieaudzēšanas.

Šis romāns atšķiras no Oksanenas iepriekš izdotajiem vēsturiskajiem darbiem un, kā sola izdevēji, sagādās pārsteigumu rakstnieces daiļrades pazinējiem. Oksanena par vēsturiskajiem romāniem ir saņēmusi daudzas literārās balvas un prēmijas, to skaitā Ziemeļu Padomes balvu literatūrā, Finnlandia balvu u.c. Latviešu valodā iepriekš iznākušas viņas grāmatas "Staļina govis", "Attīrīšanās" un "Kad pazuda dūjas".