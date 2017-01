Apgāds "Lasītava" laidis klajā prozaiķa un dzejnieka Roalda Dobrovenska romānu par krievu komponistu Modestu Musorgski "Reiz dzīvoja bruņinieks nabags…".

"Aizraujošs vēstījums par grāmatas galvenā varoņa un viņa līdzbiedru — atbalstītāju un pretinieku — sarežģītajām attiecībām ar visām to komiskajām, dramatiskajām un traģiskajām peripetijām," grāmatu raksturo tās tulkotāja Dina Nātiņa. "Tā ir par to, ka ģēnija ceļš mākslā nepavisam nav rozēm kaisīts. Par to, kā ļaunais liktenis iejaucas cilvēka dzīvē un spēlējas ar to pēc sava prāta. Uz bagātīga faktu materiāla balstīts stāsts, kas liks jums līdzi just, smieties un raudāt."

Savukārt mūzikologs Orests Silabriedis raksta: "Modesta Musorgska radošā personība ir absolūti pārlaicīga. Viņš ir viens no visspilgtākajiem un tīrradnīgākajiem mūzikas ģēnijiem, kādi jelkad bijuši Eiropas mūzikas vēsturē, un viņa devums nozīmīguma ziņā pielīdzināms Monteverdi, Baha, Mocarta, Bēthovena, Šūmaņa, Janāčeka, Šēnberga, Vēberna, Keidža un citu neikdienišķo meistaru radošajam mantojumam.

Vēsturiski-dokumentālā proza ir Dobrovenska stihija un lielā prasme, un tādas nav nevienam citam. Rakstnieks atklājis Musorgska personību ar vērienu, simpātijām un saprašanu.

Romāns "Reiz dzīvoja bruņinieks nabags..." gan neprofesionāliem mūzikas cienītājiem, gan profesionāļiem palīdz skaidrāk apjēgt un dziļāk izjust šī traģiskā un neiedomājami talantīgā vīra mūžu un nošrakstu."

21. janvārī plkst. 18.00 Vidzemes koncertzālē uzstāsies pianiste Plamena Mangova (Bulgārija) un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģenta Andra Pogas vadībā. Koncerta programmā līdzās Ravela un Rahmaņinova darbiem skanēs Modesta Musorgska simfoniskais tēlojums "Nakts kailajā kalnā".

Stundu pirms sākuma koncertzāles "Cēsis" Kamerzālē interesenti tiek aicināti uz "Pirmskoncerta sarunu", tajā Orests Silabriedis sarunāsies ar Roaldu Dobrovenski par nule izdoto romānu.

Atgādinām, ka rakstnieks un dzejnieks Roalds Dobrovenskis 2016. gadā nosvinēja 80 gadu jubileju. Latviešu auditorijai viņa pazīstamākais darbs ir romāns "Rainis un viņa brāļi", kas tiek uzskatīta par labāko latviešu dzejas un dramaturģijas dižgara biogrāfijas interpretāciju.

Taču pirms Dobrovenskis 11 gadus nodarbojās ar Raiņa izpēti, viņš tikpat ilgu laika posmu bija veltījis krievu komponistu Borodina un Musorgska dzīvei un daiļradei. Šā darba augļi bija biogrāfiskie romāni "Alķīmiķis" (par Borodinu, 1984; latviski 1987) un jau pieminētā "Reiz dzīvoja bruņinieks nabags…" (par Musorgski, 1986; pirmpublicējums latviski 2016. gadā).

Roalds Dobrovenskis saņēmis Latvijas Republikas Ministru kabineta balvu (2000) par romānu "Rainis un viņa brāļi" un Literatūras Gada balvu par mūža ieguldījumu (2005). Viņš ir viens no visu laiku spožākajiem latviešu dzejas atdzejotājiem. Tulkojis krievu valodā Raiņa, Aleksandra Čaka, Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Vitauta Ļūdēna, Imanta Auziņa, Māra Čaklā, Ulda Leinerta, Klāva Elsberga, Māras Zālītes, Sandras Kalnietes, Jāņa Joņeva u. c. latviešu rakstnieku darbus.

Grāmatas māksliniece Estere Rožkalne.