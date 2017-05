Grāmatā iekļauti tikai pirmpublicējumi, to vidū stāsti nodaļā "Nezināmā Bille" un prozas cikls ar nosacītu nosaukumu "Ceļā uz Ansu Lerhi-Puškaiti". Kā grāmatas priekšvārdā raksta Vizmas Belševicas dēls Jānis Elsbergs, "šis cikls atspēko vienu no pašas autores radītajiem un regulāri uzturētajiem mītiem – ka viņa nekad neesot rakstījusi atvilktnei. No 1970. līdz 1972. gadam, kad viņa bija striktā padomju varas nežēlastībā (un nebija zināms, vai un kad tā beigsies), viņa diezin vai domāja, ka jelkad varēs publicēt kaut ko tik, pēc tā laika terminoloģijas, nacionālistisku. Tomēr viņa rakstīja". Cikla manuskriptu lappusēm, kas iekļautas grāmatā, pievienotajās piezīmēs redzams, ka tēmu Belševica pētījusi pamatīgi un bijusi iecerēta apjomīga grāmata.

Grāmatas atklāšanas notikumu Ojāra Vācieša muzejā vadīja Jānis Elsbergs, norādot, ka, "visticamāk, citas vērā ņemamas un publicējamas prozas Belševicas arhīvā vairs nav. Līdz ar to var pavilkt nosacītu svītru Vizmas Belševicas prozas mantojumam – trīs stāstu krājumi, "Billes" triloģija, viena pasaku grāmata un tagad šīs divas grāmatas iz autores arhīva".

Viena no pirmajām grāmatas lasītājām ir rakstniece Inga Ābele, kura uzrunā atklāja, ka "šī grāmata ir virsotne", kuras autore ir "patiesības un asredzības etalons", un nolasīja sev tuvāko fragmentu "Zini, sanošā..." no cikla "Ceļā uz Ansu Lerhi-Puškaiti".

Atvēršanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, Ansa Lerha-Puškaiša radinieks Guntis Pakalns. Literāri muzikālu priekšnesumu sniedza Liepājas teātra aktrise Samira Adgezalova, tenors Emīls Klaužs un pianiste Laura Balabane.

"Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas" "Mansards" sāka izdot pērn, rakstnieces 85. jubilejas gadā, laižot klajā sērijas pirmo burtnīcu "Nepazītā mīlestība un citi stāsti" un triloģijas "Bille" jaunu izdevumu. Grāmatas var iegādāties internetā un lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā. Pēc grāmatām vaicāt arī bibliotēkās.