Iznākusi komiksu grāmata par introverto latviešu rakstnieku 'Life of I.'

Platforma "Latvian Literature" klajā laidusi komiksu grāmatu "Life of I." (I. dzīve), kurā apkopti dažādi introvertā rakstnieka I. piedzīvojumi angļu valodā. Grāmatas autori ir publiciste Anete Konste un mākslinieks Reinis Pētersons.

Grāmata "Life of I." radīta kā daļa no literatūras popularizēšanas kampaņas #iamintrovert komunikācijas materiāliem. Vairāk nekā gada garumā komiksi par diviem introvertajiem rakstniekiem vārdā I. un I. tika regulāri publicēti literatūras eksporta platformas "Latvian Literature" sociālajos tīklos, bet šī gada aprīlī drukātais izdevums izpelnījās starptautisku ievērību Londonas grāmatu tirgū. "Sākumā mums nebija domas par drukātu izdevumu. Vēlāk sapratām, ka stāsti ir sakrājušies gana daudz, kā arī cilvēki no dažādām valstīm izteica atzinību, tāpēc nolēmām uz Londonas grāmatu tirgu paņemt līdzi arī kaut ko taustāmu," stāsta viena no grāmatas autorēm Anete Konste. Ideja attaisnojusies, un komiksi Londonā ne tikai bijuši "uz izķeršanu", bet arī jau vairāki ārvalstu izdevēji izteikuši interesi iegādāties grāmatas izdošanas tiesības.

Foto: Publicitātes foto

Šobrīd grāmata pieejama grāmatnīcās "Nice Place Telpa", "Mr. Page", "Robert's Books", dizaina veikalā "Look at Riga", galerijā "Istaba" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā Rīgā. Grāmatā I. dodas uz festivālu, svin Jāņus, apmeklē sporta klubu, sapņo un, protams, piedzīvo arī mīlestību. Introvertā rakstnieka un rakstnieces I. tēli dzīvo ne tikai komiksos, bet kļuvuši par būtisku kampaņas identitātes daļu, parādoties arī uz citiem komunikācijas materiāliem – pasākumu ielūgumiem, introvertā alus etiķetēm un pat uz Londonas grāmatu tirgus tualešu sienām: "I. un I. ir personificējuši visas tās latviešu autoru īpatnības un īpašības, kas iepriekš šķita kaunīgas vai slēpjamas. Caur pašironiju un patiesumu viņi ir padarījuši tās saprotamas un devuši iespēju introvertiem ar savu īpatnumu lepoties. Tas satriecoši lieliski, manuprāt. Un arī pasaulesprāt," stāsta kampaņas #iamintrovert veidotāja Una Rozenbauma.

Jau vēstīts, ka no šī gada 10. līdz 12. aprīlim par godu valsts simtgadei Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu bija Londonas grāmatu tirgus 2018. gada galvenās viesu valstis. Latvijas literatūras kultūras programma Lielbritānijā turpinās visa 2018. gada garumā. Plašāk par to var lasīt mājaslapā www.latvianliterature.lv.