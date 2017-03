Bērnu grāmatu izdevniecībā "Liels un mazs" izdota Rūtas Briedes "Kaiju karalienes noslēpums" – bilžu grāmata, kurā māksliniece debitē arī kā teksta autore. Ar šo izdevumu Rūta Briede papildina līdz šim Latvijā ne pārāk plašo mākslinieku loku, kas savas grāmatas sacer paši.

Kā portālam "Delfi" vēsta izdevēji, "Kaiju karalienes noslēpums" iepriecinās visus, kas izprot labsirdīga humora nozīmi un vērtību bērnu literatūrā – šo humoru attiecinot ne tikai uz jautriem atgadījumiem un bērnu palaidnībām, bet arī uz pieaugušo ikdienas dzīvi, kurā mēdz samilzt neizprotamu problēmu jūra, bet atrisinājums var izrādīties pavisam vienkāršs. Šī bilžu grāmata pieder tā saucamajai "crossover" literatūrai, kas uzrunā dažāda vecuma lasītājus.

Stāsta varone Renāte šķiet parasta, nīgra kaimiņiene, kas nevar ciest kaiju klaigāšanu, raksta sūdzības un aizvāc projām barību, ko kaijām nolikuši citi. Tomēr izrādās, ka Renāte ir ļoti neparasta – viņa ir noburta! Viņa aizmirsusi, kas pati patiesībā ir, nesaprot, ko kaijas grib viņai pasacīt, un nesaprot arī jauno kaimiņu Ludvigu, kurš sēž uz balkona ar akordeonu un dzied dziesmas kaijām. Kā Renātei saprast un atburt sevi?

"Kaiju karalienes noslēpums" ir stāsts par sevis meklēšanu, spēju paraudzīties uz sevi no malas un, apzinoties savas kļūmes, būt atvērtam to pārvarēšanai, atklājot daudzos noslēpumus, kas mīt katrā cilvēkā. Tas ir stāsts par mīlestību un to, cik daudzkārt labāk ir cīnīties nevis pret kaut ko, bet gan par kaut ko. Kinematogrāfiski groteskajam stāstam, kurā īstenība savijas ar pasaku, piemīt draudzīgi ironisks tonis, vienkāršība un tiešums gan tekstā, gan ilustrācijās. Ilustrācijas tapušas Rūtai Briedei raksturīgajā lakoniskajā rokrakstā, zīmējot ar tušu un spalvu.

Rūta Briede ir ilustratore un grāmatu dizainere, dzejas bilžu grāmatu sērijas "Bikibuks" mākslinieciskā redaktore. Māksliniece radījusi leļļu vizuālos risinājumus režisora Edgara Kaufelda izrādēm "Alise Brīnumzemē", "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki" un "Bruņinieks, kuram sāpēja zobi" Latvijas leļļu teātrī, veidojusi grafiskus stāstus un komiksus. Rūta Briede aktīvi iesaista studentus bilžu grāmatu nozares attīstīšanā, strādājot par ilustrācijas pasniedzēju LMA grafikas katedrā.