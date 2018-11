Iznākusi scenogrāfijai un kostīmu mākslai veltīta grāmata

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" iepazīstina latviešu lasītājus ar jaunu bilžu grāmatu "Briesmonītis teica NĒ!", ko radījuši trīs Ziemeļvalstu autori: māksliniece Ausloiga Jonsdotira (Áslaug Jónsdóttir) no Islandes, rakstnieks Kalle Gietlers (Kalle Güettler) no Zviedrijas un rakstniece Rāhele Helmsdāla (Rakel Helmsdal) no Fēru salām. Grāmatu no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš.