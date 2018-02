Klajā laists Filipa Rufa pētījums par latviešu anarhistu Pēteri Mālderu angļu valodā

Foto: Publicitātes foto

Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā anarhisma vēstures pētnieka Filipa Rufa grāmatas "Pa stāvu liesmu debesīs. Nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve" angļu valodas versiju "A Towering Flame. The Life & Times of "Peter the Painter"" ar rakstnieka Maika Koljera (Mike Collier) priekšvārdu.