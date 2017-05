Inga Gaile un Valts Ernštreits uzstāsies kopā ar britu dzejniekiem Raeinu van Vinklu (Ryan Van Winkle), Alisu Konranu (Alys Conran) un Riju Trimbu (Rhys Trimble). Dzejnieki izveidojuši veiksmīgu radošo sadarbību kopš pagājušā gada atdzejas darbnīcas, kurā piecas dienas tulkoja viens otra dzejoļus. Šobrīd darbnīcā radītie atdzejojumi ir pilnveidoti un pārtapuši īpašā dzejas lasījumu programmā, kas tiks prezentēta Lielbritānijā un Velsā.

30. maijā dzejnieki apmeklēs "Hay" festivālu Velsā, ko ASV bijušais prezidents Bils Klintons savulaik nodēvējis par "Prāta Vudstoku". Savukārt 1. jūnijā pulksten 18.30 dzejnieki ar lasījumiem uzstāsies Birmingemas kultūras centrā "mac Birmingham", bet 2. jūnijā pulksten 18.00 – Liverpūles klubā "Brink Liverpool"

Ideja par sadarbības turpinājumu radās atdzejas darbnīcas organizatorei un projekta "Latvian Literature" vadītājai Ingai Bodnarjukai-Mrazauskas. "Viņiem tik labi saskanēja, ka bija sajūta – tas jāturpina. Ir ļoti svarīgi domāt par ilgtermiņa starptautisko literāro attiecību nostiprināšanu," stāsta Bodnarjuka-Mrazauskas. "Lieliski, ka ar starptautiskās organizācijas "Literature Across Frontiers", Latvijas vēstniecības Lielbritānijā, Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas, kā arī organizācijas "Latvija 100" atbalstu tas ir izdevies."

Inga Gaile ir dzejniece, rakstniece, dramaturģe, režisore un stand-up komiķe. Piecu dzejas krājumu, viena prozas darba un trīs lugu autore. 2015. gadā saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu nominācijā "Labākais oriģināldarbs bērniem" par dzejas krājumu "Vai otrā puse mani dzird?".

Valts Ernštreits ir dzejnieks, tulkotājs, mākslinieks, uzņēmējs un pētnieks Tartu Universitātē. Trīs dzejas krājumu autors. Par krājumu "Inter/rational" (2003) saņēmis Klāva Elsberga balvu, kas tiek pasniegta labākajam debitantam Latvijas literatūrā.

Rijs Trimbs (Rhys Trimble) ir dzejnieks, redaktors un mākslinieks no Velsas. Viņu interesē daudzvalodu, procesualā poētika un Velsas metrika. Rijs ir redaktors interneta izdevuman "ctrl+atl+del", 12 dzejas krājumu autors un vietnes "Trimbling.com" veidotājs.

Alisa Konrana (Alys Conran) ir rakstniece un tulkotāja no Velsas. Viņa raksta dzeju un īsos stāstus. Viņas pirmo romānu "Balodis" ("Pigeon") bilingvālā izdevumā angļu un velsiešu valodā šogad izdeva apgāds "Parthian Books". Viņas darbi ir nominēti Bristoles, Mančesteras un Bātas īso stāstu balvām un Starptautiskajai tulkotāju balvai "Lorca". Alisa ir strādājusi, lai veicinātu pieeju radošās rakstīšanas un lasīšanas projektiem, un pašlaik viņa pasniedz radošās rakstīšanas kursu Bangoras universitātē. Viņas darbi ir publicēti tādos žurnālos, kā "Stand", "The Manchester Review" un "New Welsh Review", kā arī antoloģijās, kuras izdevuši apgādi "The Bristol Review of Books", "Parthian", "The Camden Trust" un "Honno". Alisa ir dzīvojusi Edinburgā un Barselonā, viņa runā velsiešu, angļu, spāņu un katalāņu valodās.

Raiens van Vinkls (Ryan van Winkle) ir dzejnieks, performanču mākslinieks, un kritiķis no Edinburgas. Viņa otrais dzejoļu krājums "The Good Dark" pagājušajā gadā saņēma "Saltire Society" balvu par "gada grāmatu". Viņa dzejoļi ir publicēti "New Writing Scotland", "The Prairie Schooner" un "The American Poetry Review". Raiens ir organizējis festivālus un tulkošanas darbnīcas Sīrijā, Pakistānā un Irākā.