Dzejas grupa "Orbīta" no 28. septembra līdz 1. oktobrim viesojās festivālā Hallā, kas šogad ir Lielbritānijas gada kultūras pilsēta. "Orbītas" pārstāvji Semjons Haņins, Sergejs Tomofejevs, Artūrs Punte un Vladimirs Svetlovs Hallas festivāla "Contains Strong Language" ("Satur spēcīgu valodu") ietvaros sniedza dzejas un mūzikas performanci, uzstājās BBC radio ēterā, kā arī demonstrēja dažādas dzejas izteiksmes formas radošajā darbnīcā skolēniem. Festivāla laikā "Orbīta" popularizēja arī savu dzejas izlasi, kas jau drīzumā izdevniecības "Arc Publications" paspārnē iznāks Lielbritānijā.

Savukārt rakstnieki Nora Ikstena un Pauls Bankovskis no 29. septembra līdz 1. oktobrim piedalījās Ilklejas literatūras festivālā ("Ilkley Literature festival"), kura organizatori divu nedēļu laikā piedāvā apmeklēt vairāk nekā 250 ar literatūru saistītus notikumus. Latviešu rakstnieki festivālā iepazīstināja ar savu daiļradi, kā arī prezentēja darbus, kas tuvākajā laikā būs pieejami lasītājiem Lielbritānijā. Pagājušajā nedēļā pirmizdevumu angļu valodā piedzīvoja Paula Bankovska literārais darbs "18" (izdevniecība "Vagabond Voices"), bet drīzumā Lielbritānijā tiks izdots arī Noras Ikstenas darbs "Mātes piens" (izdevniecība "Pereine Press").

No 5. līdz 8. oktobrim Birmingemas literatūras festivālu ("Birmingham Literature Festival") apmeklēs latviešu rakstniece Daina Tabūna. Festivāla laikā Tabūna kopā ar Polijas rakstnieci Violetu Gregu (Wioletta Greg) uzstāsies pasākumā "Stories Crossing Borders" ("Stāsti, kas pārvar robežas"). Vēl pirms festivāla notiks arī īpašs Dainai Tabūnai veltīts pasākums Latvijas vēstniecībā Londonā. Šogad apgāds "The Emma Press" Lielbritānijā izdos stāstus no viņas debijas grāmatas "Pirmā reize".

2. oktobrī eksporta platformas "Latvian Literature" pārstāves Juta Pīrāga un Inga Vareva piedalīsies Starptautiskajā Tulkošanas dienā ("International Translation Day") Britu bibliotēkā Londonā, kur tiksies arī ar sadarbības partneriem, lai turpinātu virzīt latviešu autoru darbu tulkošanas procesu ārvalstīs.

Latviešu autoru dalība Lielbritānijas festivālos ir daļa no gatavošanās procesa Latvijas dalībai Londonas grāmatu tirgū 2018. gadā. Lielbritānijā. Jau vēstīts, ka nākamajā gadā Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu būs Londonas grāmatu tirgus galvenās viesu valstis, kas Latvijas literatūrai paver vēl nebijušas iespējas angliski runājošajās zemēs. Pateicoties šim notikumam un Kultūras ministrijas atbalstam, Lielbritānijā šogad un nākamgad iznāks vairāki desmiti Latvijas autoru darbu.