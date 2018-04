No 10. līdz 12. aprīlim, Londonā, arēnā "Olympia", norisinājās 47. Londonas grāmatu tirgus (London Book Fair), kurā Latvija šogad līdzās Lietuvai un Igaunijai bija goda viesu statusā. Baltijas valstu nosaukumi lieliem burtiem ne tikai bija lasāmi uz visām viena no nozīmīgāko starptautiskās grāmatniecības nozares pasākuma afišām, bet tirgus ietvaros gan arēnā, gan citviet pilsētā vēl pirms un arīdzan pēc tirgus mūsu valsts tika prezentēta vairāk nekā 40 ar literatūru saistītos pasākumos. Notikumos, kuri bija vieni no svarīgākajiem simtgades starptautiskās programmas pasākumiem, klātesošs bija arī portāls "Delfi".