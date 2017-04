No 3. līdz 6. aprīlim Latvija piedalās Starptautiskajā Boloņas bērnu grāmatu tirgū (La fiera del libro per ragazzi) ar nacionālo grāmatniecības un literatūras stendu, kurā prezentēs bērniem un pusaudžiem veltītās latviešu autoru grāmatas, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbus.

Šogad Latvijas delegācijā Starptautiskajā Boloņas grāmatu tirgū ir ne tikai izdevēji, autori un ilustratori, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas studenti, kas uz Boloņu dodas gan iepazīties ar grāmatu ilustrēšanas tendencēm pasaulē, gan dibināt starptautiskus kontaktus. Nacionālajā grāmatniecības un literatūras stendā, ko veidojis dizainers Jānis Mercs, LMA Grafikas nodaļas studenti izstādīs 14 jaunas bilžu grāmatas sērijā "Grūti audzināmās grāmatas", kas šobrīd pieejamas tikai vienā eksemplārā. Tās tapušas studiju procesā sadarbībā ar Latvijā atzītiem bērnu grāmatu rakstniekiem un dzejniekiem – Paulu Bankovski, Ingu Gaili, Haraldu Matuli, Ievu Melgalvi, Luīzi Pastori, Māri Runguli, Helgu Tormani, Kārli Vērdiņu un Inesi Zanderi.

Grāmatu tirgus pirmajā dienā nacionālajā grāmatniecības un literatūras stendā notiks ar Latvijas vēstniecības Itālijā atbalstu organizēts prezentācijas pasākums, kurā piedalīsies arī Latvijas vēstnieks Itālijā Artis Bērtulis. Prezentācijas laikā māksliniece, LMA pasniedzēja Rūta Briede uzstāsies ar mākslas performanci, sniedzot iespēju stenda apmeklētājiem klātienē vērot, kā top ilustrācija.

Šis gads Latvijai ir īpašs ar to, ka starptautiskās bērnu literatūras organizācijas IBBY (International Board on Books for Young People) izpildkomiteja apspriedīs un officiāli apstiprinās "Starptautiskās Bērnu grāmatu dienas 2018" vēstījumu, par kuru nākamgad būs atbildīga Latvijas IBBY nodaļa (Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome). Plakāts un īpašs vēstījums katru gadu tiek izplatīts visās pasaules valstīs, kurās darbojas IBBY nodaļas – šobrīd tās ir jau 77. 2018. gada vēstījuma temats ir "Mazais ir liels grāmatā", kura autore būs dzejniece, rakstniece un redaktore Inese Zandere, savukārt plakātu, iedvesmojoties no Zanderes vēstījuma, veidos mākslinieks, grāmatu ilustrators Reinis Pētersons.

Savukārt 6. aprīlī Latvijas IBBY nodaļas prezidente, literatūras pētniece Ilze Stikāne, un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova piedalīsies IBBY Eiropas reģionālajā konferencē "Tilti starp pasaulēm. Kā grāmatas un stāsti sasniedz bēgļu bērnus".

Nacionālajā grāmatniecības un literatūras stendā Latviju pārstāv izdevniecības ar labākajiem literārajiem darbiem bērniem un pusaudžiem, kas izdoti pēdējo gadu laikā. Izdevējiem, kas saņēmuši Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas stipendijas dalībai Boloņas bērnu grāmatu tirgū, paredzētas tikšanās ar citu valstu izdevējiem un literārajiem aģentiem, kuriem plānots piedāvāt tulkošanai un izdošanai ārzemēs katalogā "Books to fall for" iekļautās grāmatas, kā arī citus Latvijas literātu un mākslinieku darbus. Stendā šogad piedalās izdevniecības "Madris", "Pētergailis", "Jāņa Rozes apgāds", "Liels un mazs", "Ucipuci", "Lauku Avīze" un "Kuš!", bet katalogā iekļautas arī izdevniecību "Zvaigzne ABC", "Mansards", "Dienas grāmata" un "Jumava" grāmatas