No 14. līdz 16. martam Latvijas delegācija piedalīsies Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū (London Book Fair) ar nacionālo grāmatniecības un literatūras stendu, kā arī dažādiem tematiskiem pasākumiem. Gatavojoties Baltijas valstu simtgadēm, viens no galvenajiem notikumiem šogad ir Londonas grāmatu tirgus goda viesu titula pieņemšana, ko svinīgā ceremonijā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai nodos Polija, portālu "Delfi" informēja platformas "latvianliterature.lv" pārstāve Anete Konste.

Šogad Latvijas delegācijā Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū būs lielā skaitā pārstāvēti latviešu rakstnieki, dzejnieki un grāmatu mākslinieki, kas piedalīsies dažādos literāros pasākumos tirgū, kā arī citur Londonā. Pasākumu sērija tiks atklāta 15. martā ar diskusiju par vēstures tēlojumu mākslā, kurā piedalīsies latviešu rakstnieki, arī vēsturisko romānu autori Nora Ikstena, Osvalds Zebris, un Pauls Bankovskis. Šajā dienā Londonas grāmatu tirgū gaidāma arī diskusija "Story and Illustration" ("Stāsts un ilustrācija") par bērnu grāmatu veidošanu, kurā kopā ar citiem pārstāvjiem no Baltijas valstīm piedalīsies latviešu māksliniece un dizainere Rūta Briede.

Līdztekus Londonas grāmatu tirgus programmai 14. martā Londonas Latviešu centrā mākslinieces Rūta Briede un Sanita Muižniece, kā arī rakstniece Maira Dobele pasniegs sietspiedes meistardarbnīcu bērniem. Savukārt 15. martā Latvijas vēstniecībā Londonā gaidāms literārs vakars ar Paulu Bankovski, kurā autors lasīs fragmentus no sava vēsturiskā romāna "18", kas šogad tiks izdots angļu valodā Lielbritānijas grāmatu apgādā "Vagabond Voices".

Īpašs notikums ir arī fotogrāfa Arņa Balčus albuma "Victory Park" ("Uzvaras parks") atklāšana, kas notiks 16. martā grāmatnīcā "The Photographers' Gallery Bookshop". Viens no centrālajiem kultūras programmas notikumiem ir lasījumu vakars "Dzejas sakari" 16. martā klubā "Rich Mix London", kur kopā ar laikmetīgās dzejas pārstāvjiem no Skotijas un Velsas piedalīsies latviešu dzejnieki Arvis Viguls, Artis Ostups, Madara Gruntmane un Semjons Haņins.

13. martā, Londonas grāmatu tirgus priekšvakarā, Latvija, Lietuva un Igaunija organizē īpašu pieņemšanu saistībā ar Baltijas valstu dalību tirgū goda viesu statusā 2018. gadā. Pasākumā ar svinīgu uzrunu piedalīsies arī kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš. Savukārt tirgus noslēguma dienā, 16. martā, Polija nodos goda viesu titulu Baltijas valstīm. Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Baltijas valstu vēstnieki, arī Latvijas vēstniece Londonā Baiba Braže.

Jau iepriekš ziņots, ka 2018. gadā, kad Baltijas valstis svinēs valstu simtgades, Latvija līdztekus Igaunijai un Lietuvai būs Londonas grāmatu tirgus goda viesu valstu statusā. Ar kopumā 600 kvadrātmetru lielu centrālo Baltijas valstu stendu izveidi un nodrošināšanu Londonas grāmatu tirgus hallē, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentāciju pasākumiem, poligrāfijas un dizaina sasniegumu reprezentāciju, kā arī saistīto kultūras pasākumu programmas nodrošināšanu Londonā un citviet Lielbritānijā tiks plaši stāstīts par Baltijas valstu kultūru. Dalības ietvaros paredzētas arī izstādes, koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi.

Jau ziņots, ka Latvija šogad sāk īpašu atpazīstamības kampaņu #iamintrovert, kurā latvieši tiks prezentēti kā introvertu rakstnieku nācija.