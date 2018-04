No 10. līdz 12. aprīlim norisināsies Londonas grāmatu tirgus , kurā par goda viesu valstīm (Market Focus Countries) šogad izvēlētas Latvija, Lietuva un Igaunija. Pateicoties šim notikumam, grāmatu tirgū un citur Londonā aprīlī notiks vairāk nekā 40 ar Latvijas literatūru saistīti pasākumi.

Latvijas dalība Londonas grāmatu tirgū ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas notikumiem, kura mērķis ir attīstīt Latvijas literatūras eksportu uz Lielbritāniju un citām valstīm. Londonas grāmatu tirgus kultūras programmā Latviju pārstāvēs četri rakstnieki – Nora Ikstena kā "Dienas autore" (Author of the Day), Kārlis Vērdiņš, Inga Ābele un Luīze Pastore. Savukārt profesionālās programmas ietvaros Latviju pārstāvēs Juta Pīrāga (eksporta platforma "Latvian Literature"), Silvija Tretjakova (LNB Bērnu Literatūras centrs), Ģirts Karlsons ("Jelgavas Tipogrāfija"), Sintija Buhanovska (izdevniecība "Zvaigzne ABC"), Renāte Punka (Latvijas Grāmatizdevēju asociācija), Sanita Muižniece ("Kuš! Komikss"), Alīse Nīgale (izdevniecība "Liels un Mazs") un fonds "Viegli".

Daudzi ar Latvijas literatūru saistīti pasākumi šajās dienās notiks arī ārpus grāmatu tirgus – grupas "Sigma" koncerts, Latvijas dzejas lasījumi, "Pop up" ilustratoru izstādes atklāšana, Ivara Tontegodes filmas "Knutifikācija" demonstrēšana, kā arī vairāku Latvijas autoru angliski iznākušo grāmatu atklāšana u.c. Kopumā Londonas grāmatu tirgus nedēļā, sākot no 7. līdz pat 14. aprīlim, gaidāmi vairāk nekā 40 ar Latvijas literatūru saistīti pasākumi, kuros bez četriem oficiālās programmas autoriem piedalīsies arī latviešu rakstnieki un mākslinieki Sergejs Timofejevs, Krišjānis Zeļģis, Eduards Aivars, Madara Gruntmane, Artis Ostups, Kristīne Ulberga, Svens Kuzmins, Dace Rukšāne, Inga Pizāne, Maiks Koljērs, Zane Zuste, Maira Dobele, Sanita Muižniece, fonda "Viegli" pārstāvji un grupa "Sigma".

Latvijas stenda atklāšanā piedalīsies arī visu Baltijas valstu kultūras ministri. "Veidojot simtgades starptautisko programmu, īpaši domājām par Latvijas vērtībām, ko vēlamies izcelt, un mūsu literātu darbi viennozīmīgi ir viena no vērtslietām, ar kurām varam patiesi lepoties. Latvijas valsts simtgade ir radījusi impulsu daudzu paliekošu vērtību radīšanai, tostarp arī literāro darbu tulkojumiem un šī gada dalībai Londonas grāmatu tirgū goda viesa statusā. Tāpat Latvijas literatūras un grāmatniecības eksporta platformas un zīmola izveidei, kā arī plašāku iespēju nodrošināšanai poligrāfijas pakalpojumu eksportam ārvalstīs. Šis ir ilgtermiņa ieguldījums ne tikai Latvijas un Lielbritānijas sadarbībā, bet būtisks atspēriena punkts Latvijas autoru atpazīstamībai ārvalstīs un novērtējumam pasaulē," pirms došanās uz Londonu akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Latvijai Londonas grāmatu tirgū šogad būs lielāks stends, kura izbūvi nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Šogad stendā tiks turpināta pagājušajā gadā aizsāktās kampaņas #iamintrovert aktivitātes - apmeklētājiem būs iespēja aizpildīt testu "Kāda tipa introverts tu esi?" un nofotografēties ar kādu no Latvijas autoru citātiem uz Baltijas jūras, Ķemeru purva, meža vai Rīgas pilsētas fona. Stendā atradīsies arī audioduša, kurā apmeklētāji varēs atpūsties no tirgus steigas, klausoties Noras Ikstenas, Kārļa Vērdiņa, Luīzes Pastores un Ingas Ābeles literāro darbu fragmentus angļu valodā. Lai vēstītu par notikumiem Lielbritānijā Latvijas sabiedrībai, uz Londonu dosies arī mediju pārstāvji no TV3 raidījuma "Bez tabu", LTV "Kultūras ziņām", avīzes "Diena" pielikuma "KDi", "Latvijas Avīzes", Latvijas Radio, kā arī portāliem "Delfi.lv", "Lsm.lv" un interneta žurnāla "Punctum".

Uz Londonas grāmatu tirgu iepazīstināt potenciālos ārvalstu izdevējus ar savām labākajām grāmatām dosies arī pārstāvji no izdevniecībām "Droši un koši", "Senā klēts", "Zvaigzne ABC", "Neputns", "Dienas Grāmata", "Latvijas mediji", "Pētergailis", "Liels un mazs", "Madris", "Jāņa Rozes apgāds", "Avantis", "Arhipov", "Uci Puci", "Kur rodas", "Not yet", kā arī uzņēmumi "Jelgavas tipogrāfija", "Veiters tipogrāfija", izstāžu rīkotāji "BT1", "Sidi spēles", papildinātās realitātes tehnoloģiju uzņēmums "Overly" un Latvijas Grāmatizdevēju asociācija.

Jau iepriekš vēstīts, ka laikā no 2017. līdz 2019. gadam, pateicoties dalībai Londonas grāmatu tirgū un valsts piešķirtajam finansējumam, Lielbritānijā iznāks vairāk nekā 40 grāmatu tulkojumi angļu valodā. Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū nodrošina platforma "Latvian Literature" un LIAA ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu, kā arī sadarbībā ar "British Council UK" un "London Book Fair".