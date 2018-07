Jūlija sākumā ar platformas "Latvian Literature" atbalstu grāmatu dizainere, ilustratore un autore Rūta Briede viesosies Bredfordas festivālā,savukārt Oksfordā varēs apskatīt Latvijas mākslinieces un grāmatu ilustratores Gundegas Muzikantes veidoto "Upes instalāciju".

Jau ziņots, ka Rūtas Briedes bērniem veltītā grāmata "Kaiju karalienes noslēpums" ar nosaukumu "The Queen of Seagulls" šogad tika izdota Lielbritānijā izdevniecības "The Emma Press" paspārnē. Tam par godu no 7. jūlija līdz 14. jūlijam Rūta Briede uzstāsies septiņos pasākumos Lielbritānijā, tostarp Bredfordas literatūras festivālā (Bradford Literature Festival),"KS2" asamblejā un Birmingemas bibliotēkā (Library of Birmingham).

"Patiess prieks, ka ar grāmatas iznākšanu viss tikai sākas un ka mums ir iespēja atbalstīt latviešu autoru dalību dažādos festivālos un pasākumos, lai popularizētu savas grāmatas un līdz ar to arī Latvijas literatūru kopumā," atzīst platformas "Latvian Literature" vadītāja Inga Bodnarjuka-Mrazauskas.

Savukārt festivāla "Alises dienas" (Alice's Day) ietvaros Oksfordas stāstu muzejā (Oxford Story Musem) no 5. līdz 8. jūlijam būs apskatāma izstāde "Mūžīgais tējas laiks" (It's always Tea-time"), kas radīta 2015. gadā par godu Lūisa Kerola grāmatas "Alise Brīnumzemē" 150 gadu jubilejai. No Latvijas izstādē līdz ar 72 māksliniekiem no 18 valstīm piedalās Gundega Muzikante, Anita Paegle un Aleksejs Naumovs.

Izstādes laikā Latvijas māksliniece Gundega Muzikante kopā ar igauņu mākslinieci Vīvi Nūru (Viive Noor) veidos "Upes instalāciju", kas būs apskatāma Oksfordas pilī un cietumā (Oxford Castle & Prison), savukārt 7. jūlijā gaidāma arī mākslinieču vadīta meistarklase. "Ik dienas tiks radīti stāsta fragmenti, zīmējot un veidojot tos kā telpiskus objektus līdzīgi kā papīra leļļu teātrī, vienlaikus radot gan vidi, gan personāžus. No 72 autoru radīto izstādes darbu detaļām meistarklases vadītāji izveidos vienotu kompozīciju, piešķirot vēstījumam jaunas, pārsteidzošas kombinācijas," par instalāciju stāsta Gundega Muzikante.

Plašāk par Rūtas Briedes programmu – šeit, savukārt par Gundegas Muzikantes instalāciju – šeit.