Latvijas ilustratori izvēlēti par Berlīnes bērnu literatūras festivāla goda viesiem

No 10. līdz 19. maijam Berlīnē (Vācijā) norisinās bērnu literatūras festivāls "Berlin Book Islands" (Berliner Bücherinseln), kurā šogad par goda viesiem izvēlēti deviņi autori un ilustratori no Baltijas reģiona. Latviju festivālā pārstāvēs bērnu grāmatu mākslinieki Rūta Briede un Juris Petraškevičs, kā arī bērnu literatūras izdevniecības "Liels un mazs" vadītāja Alīse Nīgale, portālu "Delfi" informē "LatvianLiterature.lv" pārstāve Anete Konste.

Festivāls "Berlin Book Islands", kas šogad notiks jau astoto reizi, ir viena no Vācijas organizācijas "Kulturkind" iniciatīvām. Festivāla laikā Berlīnes sākumskolas bērni, no 1. līdz 6. klasei, iepazīst grāmatu radīšanas pasauli no manuskripta līdz izdošanai un nonākšanai grāmatu veikalos. Desmit dienu garumā bērniem ir iespēja piedalīties lasījumos, darbnīcās un diskusijās, kuru laikā viņi tuvāk iepazīst savu iemīļoto grāmatu ilustratorus, autorus un izdevējus. Jau kopš 1. maija vairākas tikšanās ar bērniem vada Berlīnes festivāla goda viesiem – Latvijas ilustratori Rūta Briede un Juris Petraškevičs.

Festivāla laikā Humbolta bibliotēkā Berlīnē tiks atklāta arī Baltijas ilustratoru izstāde, kuru visiem bezmaksas būs iespēja apmeklēt mēneša garumā. Organizatori stāsta, ka nākamgad šo pašu izstādi, iespējams, varēs aplūkot arī Londonas grāmatu tirgū, kad Baltijas valstis tur atradīsies īpašajā goda viesu statusā.

Rūta Briede ir ilustratore un grāmatu dizainere, bērnu grāmatu sērijas "Bikibuks" mākslinieciskā redaktore. Māksliniece veidojusi leļļu vizuālos risinājumus vairākām "Latvijas leļļu teātra" izrādēm. Viņas komiksi regulāri parādās komiksu antoloģijās un tādos starptautiskos žurnālos kā "Strappazin" (Zviedrija), "FinEst" (Somija) un "Crachoir" (Francija). Šogad klajā nāca viņas bilžu grāmata "Kaiju karalienes noslēpums", kurā viņa debitēja arī kā tekstu autore.

Foto: Publicitātes foto. Rūta Briede

Juris Petraškevičs ir mākslinieks, grafiķis, starptautisko izstāžu kurators un multfilmu animāciju autors. Mākslinieks ir arī viens no mākslas grāmatu izdevniecības "Neputns" dibinātājiem, kā arī "Latvijas Mākslas akadēmijas" asociētais profesors. Piedzīvojis virkni personālo un grupu izstāžu Latvijā un arī āremēs.

Festivāla rīkotāji – organizācija "Kulturkind" – ir izveidota 2008. gadā ar mērķi izstādāt kultūras izglītības programmas bērniem un jauniešiem. Plašāka informācija festivāla mājaslapā.