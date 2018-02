Balva "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs" tiks pasniegta jau sesto reizi un ik gadu tai tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji. Ar "Liels un mazs" par balvu uz labākā Eiropas bērnu grāmatu izdevēja titulu sacenšas izdevēji no Beļģijas, Vācijas, Krievijas un Polijas. Par nominētajām izdevniecībām līdz 8. martam balso Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģistrētie dalībnieki.

Balsošanas rezultātus paziņos 55. Boloņas grāmatu tirgū Itālijā, kas šogad norisināsies no 26. līdz 29. martam. Starptautiskais Boloņas bērnu grāmatu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības profesionāļu tikšanās, kurā šogad piedalīsies gan izdevniecība "Liels un mazs", gan citi Latvijas apgādi, kas strādās Latvijas nacionālajā stendā "Books to Fall For".

Šī ir pirmā reize, kad kāds Latvijas grāmatizdevējs tiek nominēts prestižajai balvai, kuru piešķir, izceļot izdevēju augsto profesionalitāti, ar kādu tie iepriekšējā gadā īstenojuši inovatīvus un intelektuāli augstvērtīgus bērnu grāmatu projektus.

Izdevniecība "Liels un mazs" jau kopš savas darbības pirmsākumiem 2004. gadā ir centusies attīstīt Latvijas bērnu grāmatniecības nozari, īpaši uzsverot ilustrācijas nozīmi. Unikāla ir "Bikibuka" sērija, kurā ietilpst 101 kabatas formāta grāmatiņa – katrā atrodams pa vienam latviešu autora dzejolim, ko ilustrējis kāds mūsdienu latviešu mākslinieks. Tāpat "Liels un mazs" regulāri iepazīstina latviešu lasītājus ar izcilu pasaules bērnu literatūras darbu tulkojumiem.

Ar izdevniecības "Liels un mazs" grāmatām var iepazīties mājas lapā www.lielsmazs.lv.