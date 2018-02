Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā Gregorija Deivida Robertsa populārā romāna "Šantarāms" turpinājumu "Kalna ēna", kurā darbība norisinās divus gadus pēc pirmajā romāna notikumiem.

Kad iznāca romāns "Šāntarāms", tas īsā laikā kļuva populārs visā pasaulē – ar savu savdabību, krāšņajiem Indijas un Afganistānas aprakstiem, un arī ar autora raibo biogrāfiju. Viņš ir izbijis heroīna atkarīgais, kurš jaunībā aplaupījis banku, nonācis ieslodzījumā, tad no cietuma izbēdzis un patvērumu radis Indijā. Viņa pirmā grāmata "Šāntarāms" lieka noticēt, ka šis nav romāns, bet īsta autobiogrāfija.

Tajā ir pagājuši divi gadi pēc "Šāntarāmā" aprakstītajiem notikumiem, galvenais varonis Lins ir zaudējis abus vistuvākos cilvēkus – Khāderbhāī, kas viņam bija tēva vietā, un dvēseles radinieci Karlu, kura ir precējusies ar izskatīgu indiešu mediju magnātu. Izpildījis mafijas bosa uzdevumu, Lins atgriežas pilsētā, kuras seja ir strauji mainījusies. Daudzu veco draugu te vairs nav, jaunās mafijas firmas vadība iepinas arvien vardarbīgākos un bīstamākos tīklos, un izslavēts svētvīrs izaicina jaunā vīrieša priekšstatus par visu, ko viņš zina par dzīvi un mīlestību. "Iespējams, tieši filozofiskās pasāžas "Kalna ēnas" lasītājam sagādās vienu no lielākajiem pārsteigumiem," raksta izdevēji.

Pēc "Šāntarāma" autors saņēmis tūkstošiem lasītāju vēstuļu, un daudzās no tām izteikts lūgums mazliet tuvāk paskaidrot Khāderbhāī filozofiju. To tad nu autors arī dara "Kalna ēnā" – tajā ir daudz aforismiem līdzīgu sentenču un pārspriedumu par to, kas tad pasaulē ir pats svarīgākais.

Kā skaidro izdevēji, autors neiekļaujas viena žanra robežās (vai varbūt – iedibina pats savu žanru), jo viņa romānos savijas gan mīlasstāsts un elpu aizraujoši Indijas dzīves, sadzīves un cilvēku attiecību apraksti, gan nežēlīgi ielu bandu kautiņi, filozofiskas atkāpes, poētiski dzīves vērojumi un humors.

"Katrs grāmatas tēls, arī galvenais varonis Lins, tā vai citādi meklē vai nu mīlestību, vai ticību – vai varbūt abas divas," saka Gregorijs Deivids Robertss. Autora mērķis, kā viņš to postulē intervijās, ir likt cilvēkiem aizdomāties par savu cilvēcību.

Nereti lasītājus interesē, cik lielā mērā paralēles starp paša autora dzīvi un galvenā varoņa Lina piedzīvojumiem liecina, ka autors ir Lins. Taču Robertss vienmēr uzsvēris, ka romāni nav par viņu. Viņš ir izmantojis atsevišķas savas dzīves epizodes un pieredzi, tā teikt, "norakstot tās no dzīves", bet daudzi tēli un notikumi ir izdomāti.

No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.