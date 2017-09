Apgādā " Zvaigzne ABC " klajā nākusi amerikāņu fantāzijas, šausmu un zinātniskās fantastikas literatūras žanru klasiķa Stīvena Kinga romāna "Tas" pirmā grāmata, ko no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča.

Romāns "Tas" pirmo reizi tika izdots 1986. gadā un nekavējoties izpelnījās gan kritikas, gan lasītāju atzinību. Romānu nodēvēja par vienu no Kinga daiļrades virsotnēm, kā arī par vienu no visu laiku iedarbīgākajiem psiholoģiskajiem romāniem, kas ar lielu meistarību un iejūtību, vienlaikus ne mirkli neļaujot atslābt spriedzei, vēsta par to dzīves posmu, kāds ir bijis katra lasītāja dzīvē, proti, bērnību, kā arī par bailēm un šausmām, kas kopš bērnības neatlaidīgi dzīvo mūsu zemapziņā un veido mūs par tiem, kas patiesībā esam.

Romāna vēstījums paralēli rit 1958. un 1985. gadā. Piecdesmito gadu nogalē idilliskā Amerikas mazpilsētā Derijā (vietā, kur risinās daudzu Kinga romānu darbība) pazūd vai tiek šaušalīgi noslepkavoti daudzi bērni. Pieaugušie – policija, izmeklēšana, vecāki – nespēj atrast ne sīkāko pavedienu, bet septiņi vienaudžu atstumti bērni ar tikai šim vecumam raksturīgo intuīciju un ticību pārdabiskajam spēj atrast un uz laiku sakaut nāvējošo spēku, kas apsēdis pilsētiņu. Tomēr pēc 27 gadiem, kad bērni ir pieauguši un katrs dzīvo savu dzīvi, šausmas atgriežas ar jaunu spēku, un Derija sauc viņus atpakaļ, lai briesmīgajiem notikumiem reizi par visām reizēm tiktu pielikts punkts. Bet vai pieaugušo skepse spēs paveikt to, ko iespēja bērnu ticība?

Stīvens Kings ir neticami ražīgs autors – sākot no debijas romāna "Kerija", kas nāca klajā 1974. gadā, līdz pat šim brīdim gandrīz katru gadu izdod pa jaunam romānam vai stāstu krājumam. Viņa veikumu sarakstā ir ne tikai šausmu žanra darbi, bet arī trilleri un detektīvromāni, tostarp virkne darbu, kas tapuši ar pseidonīmu Ričards Bahmans, kā arī literatūrteorētiski apcerējumi.

Viņš saņēmis neskaitāmas literāros apbalvojumus visā pasaulē, daudzi darbi tikuši ekranizēti gan spēlfilmu, gan seriālu formātā, no kuriem ne viens vien uz lielajiem ekrāniem nonācis divas un vairāk reižu. Šobrīd arī Latvijas kinoteātros varam vērot pēc Kinga romāna "Tas" uzņemtās filmas pirmo daļu, kas ir jau otrā šī darba adaptācija lielajam ekrānam.

Pieejama arī e-grāmata. Otrā grāmatas daļa latviešu valodā klajā nāks līdz šī gada nogalei.