No 14. līdz 16. martam Latvija piedalīsies Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū (London Book Fair) ar nacionālo grāmatniecības un literatūras stendu, kā arī dažādiem tematiskiem pasākumiem. Gatavojoties 2018. gadam, kad Baltijas valstis svinēs savas simtgades un Londonas grāmatu tirgū būs goda viesu statusā, Latvija jau šogad sāk īpašu atpazīstamības kampaņu, kurā latvieši tiks prezentēti kā introvertu rakstnieku nācija.

Šis gads Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū Latvijai ir īpašs ar to, ka tirgus pēdējā dienā, 16. martā, Polija nodos Latvijai, Lietuvai un Igaunijai goda viesu titulu, ko svinīgā ceremonijā pieņems visu Baltijas valstu vēstnieki. Par godu šim notikumam, jau šogad Londonā gaidāmi dažādi tematiski ieskaņas pasākumi, kurus Latvija saistīs ar īpaši Londonas grāmatu tirgum 2018. gadā veidoto kampaņu #iamintrovert (Es esmu introverts).

Atpazīstamības kampaņas radošā direktore Una Rozenbauma skaidro, ka ar šo kampaņu iecerēts uzsvērt latviešu autoru iekšējās pasaules bagātību, kurai pateicoties mūsu rakstnieki rada augstvērtīgus literāros darbus. "Pasaule ir ideāla vieta ekstravertiem cilvēkiem. Tādiem, kas prot uzsākt nepiespiestu sarunu ar svešinieku. Uzstāties publikas priekšā. Pateikt ko labu par sevi. Apskaut otru tāpat vien. Bet mēs tādi neesam. Latvietis jūtas ļoti apjucis, kad viņu skūpsta uz abiem vaigiem. Vai pēkšņi uzrunā sabiedriskajā transportā. Ja kāds izsaka latvietim komplimentu, viņš no kauna kļūst sarkanbaltsarkans. Latvija ir viena no introvertākajām valstīm pasaulē. Tādi, saprotams, ir arī mūsu rakstnieki. Un mēs esam lepni par to. Tāpēc ļausim runāt viņu grāmatām. Jo literatūra ir ideāla pasaule introvertiem cilvēkiem", stāsta kampaņas #iamintrovert veidotāji.

Kampanas ietvaros plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, mākslinieka Reiņa Pētersona veidotā komiksu sērija par introverto latviešu rakstnieku, kā arī videostāsti par to, kā pasauli redz introverti. Videoklipos piedalīsies rakstnieki, kuri šogad Latvijas delegācijā dosies uz Londonas grāmatu tirgu. Kā pirmais publicētas prozaiķa Osvalda Zebra pārdomas par introvertiem, kurā autors uzsver: "Mēdz teikt, ka tie cilvēki [introverti] ir augstprātīgi, bet patiesībā varbūt viņi ir ļoti vērīgi un dziļprātīgi."

2018. gadā, kad Baltijas valstis svinēs valstu simtgades, Latvija līdztekus Igaunijai un Lietuvai būs Londonas grāmatu tirgus goda viesu valstu statusā. Ar kopumā 600 kvadrātmetru lielu centrālo Baltijas valstu stendu izveidi un nodrošināšanu Londonas grāmatu tirgus hallē, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentāciju pasākumiem, poligrāfijas un dizaina sasniegumu reprezentāciju, kā arī saistīto kultūras pasākumu programmas nodrošināšanu Londonā un citviet Lielbritānijā tiks plaši stāstīts par Baltijas valstu kultūru. Dalības ietvaros paredzētas arī izstādes, koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi.

Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū organizē Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju un Latvijas Rakstnieku savienību, savukārt finansiāli to atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.