"Ja man pavisam īsi ir jāraksturo šī gada "Zelta ābeles" grāmatu klāsts, tad jāsaka, ka Latvijas grāmatniecībā esam sasnieguši līmeni, ka varam bez kautrēšanās parādīt desmitiem grāmatu dažādās nozarēs, kas atbilst visaugstākajiem kritērijiem – kā satura, tā formas ziņā," saka mākslas zinātniece.

"Ja man jānosauc viena ļoti raksturojoša iezīme, es gribētu teikt, ka grāmatas tēlainība un daudzpusība parādās tādā kategorijā kā Zinātne, kurā vienlaikus tā ir gan mākslas grāmata, gan lasāmgrāmata, gan mācību grāmata, gan nopietna zinātnes grāmata. Pēc tā mums vajadzētu tiekties. Svarīgi, lai grāmata pilda to funkciju, kas ir viņas patiesais uzdevums – izdaiļo cilvēka prātu un sirdi. Skaista grāmata ir arī derīga, ne tikai no lasīšanas viedokļa, bet arī no veida, kādā es paņemu to rokā – cik tā ir smaga, cik bieza, cik ērta lasīšanai uz galda un cik ērta lasīšanai, varbūt, vilcienā. Tātad, tas ir jautājums arī par sajūtām."

"Lasītāji ir dažādi. Vienam varbūt patiks paņemt rokās samta iesējumu, citam patiks gludspiedums, citam audekla vāki, bet citam faktūrains papīrs. Grāmatai arī tādā veidā ir jāuzrunā lasītājs. Tai ir jādod sajūtas un pieredze, kas dara mūs bagātākus," uzsver Burāne.

Atgādinām, ka skaistāko grāmatu konkurss notiek jau 24. reizi. Šogad konkursā 35 izdevēji bija pieteikuši 114 grāmatas, no tām deviņās kategorijās nominēta 41. Nobalsot par skaistāko grāmatu var šeit!