Šā gada 12. janvārī mūžībā devies ietekmīgais amerikāņu un latviešu literatūrzinātnieks Rolfs Ekmanis, pavēstīja medijs "Latvija Amerikā".

"Esam zaudējuši stipru, gudru un bezgala zinošu un talantīgu literātūrzinātnieku, "Jaunās Gaitas" redaktoru Rolfu Ekmani. Skumjās noliecam galvas viņa darba un personības priekšā," rakstīts publiskā "Latvija Amerikā" paziņojumā.

Rolfs Ekmanis dzimis Rīgā 1929. gada 10. februārī un 1945. gadā kopā ar tēvu un māti emigrējis uz Vāciju, bet 1950. gadā izceļojis uz ASV.

Absolvējis Viskonsinas universitāti, kur studējis politiskās zinātnes un slāvistiku. Pēc tam bijis docētājs vairākās universitātēs, tostarp – slāvistikas un baltistikas profesors Arizonas universitātē.

Ekmanis bija izdevuma "The Baltic Review" grāmatu recenzēšanas nodaļas vadītājs (1960-1963). No 1980. līdz 1991. gadam viņš vadīja arī gadskārtējo rakstu izdevumu "Latvija šodien", kurā atsevišķi materiāli no Latvijas bija iegūti nelegāli. Rolfs Ekmanis bija arī ilggadīgs radio "Brīvā Eiropa" latviešu redakcijas vadītājs. Kopš 1965. gada līdz 1989. gadam Ekmanis bija arī viens no trimdas latviešu literatūras žurnāla "Jaunā Gaita" redaktoriem. 1998. gadā kļuvis par žurnāla galveno redaktoru.

Padziļināti interesējies un rakstījis par Aleksandra Čaka, Elzas Stērstes, Ojāra Vācieša, Vizmas Belševicas, Ulža Bērziņa, Māras Zālītes darbiem. Viņš rakstījis arī daudziem izdevumiem angļu valodā.

ASV akadēmiskajā vidē augstu novērtēts Ekmaņa pētījums "Latvian Literature Under the Soviets: 1940-1975" ("Latviešu literatūra zem padomju varas: 1940-1975").