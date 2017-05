Gatavojoties 2018. gadam, kad Latvija, Lietuva un Igaunija būs goda viesu statusā Londonas grāmatu tirgū, jau šogad jūnijā ar saistošu pasākumu programmu Lielbritānijas lasītājiem tiek piedāvāta iepazīšanās ar sešām mūsdienu Baltijas prozas rakstniecēm, tulkotājām un kritiķēm – Noru Ikstenu (LV), Kaiju Straumanis (LV), Ausru Kaziliunaiti (LT), Karlu Gruodis (LT), Maarju Kangro (EE) un Johannu Rossu (EE). Vizītē paredzēti literārie lasījumi un diskusijas, kurās tiks pievērsta uzmanība sieviešu kā oriģinālliteratūras autoru nozīmei rakstniecībā Baltijas reģionā, sākot ar 19. gadsimtu, padomju laikos un arī mūsdienās.

1. jūnijā Baltijas autores uzstāsies pasākumā "Klusuma kartogrāfijas" (Cartographies of Silence), kas norisināsies slavenākā Lielbritānijas grāmatu veikalu tīkla "Waterstones" grāmatnīcā "Waterstones Picadilly" Londonā. Pasākumu vadīs britu rakstniece, redaktore un kritiķe Lūsija Popeskū (Lucy Popescu), kas iztaujās dalībnieces par Baltijas literārajām tradīcijām, vēsturi un sieviešu lomu tajā.

Savukārt 2. jūnijā "Waterstones" tīkla grāmatnīcā Oksfordā norisināsies lasījums un diskusija "Dzejošana tulkošanā" (Poeting in Translation), ko vadīs britu dzejnieks Dans Holovejs (Dan Holloway). Diskusijas laikā tiks apspriesta pieaugošā Lielbritānijas apetīte pēc tulkotās literatūras, kā arī citu Eiropas valstu literatūras perspektīva šajā tirgū.

Baltijas autoru turneja noslēgsies 3. jūnijā Oksfordas universitātes Sv. Annas koledžā, kur Oksfordas tulkotāju dienas (Oxford Translation Day) ietvaros norisināsies paneļdiskusija "Drosmīgās no Baltijas" (The Bold and the Baltic) par Baltijas literatūru.

Pilnu pasākumu programmu var atrast "Baltic Women Writers" mājas lapā.

Nora Ikstena ir 11 prozas darbu, 6 biogrāfiju un 2 eseju krājumu autore. Par grāmatu "Nenoteiktā bija" (2006), kas tapusi kā kopdarbs ar Latvijas dzejnieku Imantu Ziedonu, saņēmusi Baltijas Asamblejas balvu, Literatūras gada balvu un laikraksta "Diena" balvu kultūrā. Viņas darbi līdz šim tulkoti krievu, maķedoniešu, itāļu, angļu un gruzīnu valodās.

Kaija Straumanis ir ieguvusi maģistra grādu literārajā tulkošanā Ročesteras universitātē Ņujorkā un strādā par "Open Letter Books" redakcijas direktori. Līdz šim uz angļu valodu tulkojusi Ingas Ābeles romānu "Paisums", Zigmunda Skujiņa romānu "Miesas krāsas domino", kā arī šobrīd strādā pie Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" tulkojuma.