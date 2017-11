Otrdien, 2017. gada 21. novembrī, pulksten 18.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) Somijas dizainera Tapio Virkalas darbu izstādē "Dzeja stiklā, porcelānā un sudrabā" notiks Guntara Godiņa dzejas un atdzejas vakars "Rīts uzzīmē mūsu sejas…", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Vakara gaitā varēs dzirdēt Guntara Godiņa dzeju autora izpildījumā un pārdomas par tekstiem, kas radušies dažādos laika posmos. Viesis pastāstīs par savu atdzejotāja pieredzi un vārdu interpretācijas iespējām, tulkojot stilistiski atšķirīgus darbus. Skanēs somu un igauņu tautasdziesmas, Heli Lāksonenas (Heli Laaksonen), Jāna Kaplinska (Jaan Kaplinski), Artura Alliksāra (Artur Alliksaar), Ilmāra Lābana (Ilmar Laaban), Haso Krulla (Hasso Krull), Contras (īstajā vārdā Marguss Konula (Margus Konnula)) un citu literātu dzejoļi Guntara Godiņa lasījumā.

Guntars Godiņš ir dzejnieks, atdzejotājs un viens no aktīvākajiem tulkotājiem no igauņu un somu valodas. Latviešu valodā viņam ir iznākuši pieci dzejoļu krājumi, bet atsevišķas dzejas izlases arī angļu, igauņu un zviedru valodā. Guntara Godiņa dzejoļi publicēti dzejas antoloģijās un žurnālos norvēģu, lietuviešu, somu, franču, taju un citās valodās. Viņš ir atdzejojis un tulkojis vairāk nekā 50 dzejas, prozas un bērnu grāmatas. Par tulkojumiem saņēmis daudzus apbalvojumus, dažus no tiem vairākkārt: Igaunijas Kultūrkapitāla gada prēmiju, Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Tulkotāja balvu, Latvijas literatūras gada balvu, Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā, Ojāra Vācieša balvu un daudzas citas. Saņēmis arī Igaunijas, Somijas un Ziemeļvalstu apbalvojumus par šo zemju kultūras un literatūras popularizēšanu Latvijā.

Guntars Godiņš strādājis Latvijas Rakstnieku savienībā, Latvijas Radio, žurnālā "Avots", Latvijas vēstniecībā Igaunijā un citur. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.

Dalības maksa: ieejas biļete izstādē (pieaugušajiem – 3,5 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 2 eiro). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Izstāde "Tapio Virkala. Dzeja stiklā, porcelānā un sudrabā" būs skatāma līdz 5. decembrim.