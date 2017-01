Pēc jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa un dažu viņa palīgu aplamiem vai nepierādāmiem apgalvojumiem Džordža Orvela klasiskais romāns "1984" ir iekļuvis interneta veikala Amazon.com visvairāk pārdoto grāmatu topā.

1949. gadā pirmoreiz izdotā antiutopija "1984" vēsta par nākotnes sabiedrību, kurā vēsture un fakti tiek sagrozīti un aizstāti ar "jaunrunu" ("newspeak"), par totalitāru sabiedrības sistēmu, ko pārvalda partija un visu kontrolē Lielais brālis.

Šis romāns otrdienas vakarā bija "Amazon.com" bestselleru virsotnē. Tur tas atrodas joprojām. Grāmatas popularitāte pieauga pēc Trampa administrācijas apgalvojumiem, ka viņa inaugurāciju apmeklējis rekordliels skaits cilvēku, un pēc Trampa nepamatota apgalvojuma, ka prezidenta vēlēšanās pret viņu nodoti vairāki miljoni nelikumīgu balsu.

Trampa padomniece Kelienna Konveja svētdien nāca klajā ar jaunu vārdkopu, apgalvojumus par rekordlielo inaugurācijas pūli nosaucot par "alternatīviem faktiem", un sociālajos medijos parādījās salīdzinājums ar romānā "1984" atspoguļoto faktu sagrozīšanu.

"Amazon.com" pārdotāko grāmatu sarakstā iekļuva arī citi brīdinoši antiutopiski daiļdarbi. Amerikāņu rakstnieka Sinklēra Lūisa 1935. gada romāns par autoritāra prezidenta ievēlēšanu "It Can't Happen Here" ("Tas nevar notikt šeit") bija 46.vietā, bet 1932. gadā iznākušais britu rakstnieka Oldesa Hakslija romāns "Brave New World" ("Brīnišķīgā jaunā pasaule") ierindojās 71. vietā.

Pieprasījums pieauga arī publicistes Hannas Ārentes analītiskajam darbam "The Origins of Totalitarianism" ("Totalitārisma izcelsme"), kas pirmoreiz iznācis 1951. gadā.