Pirmoreiz publicēs 1956. gadā sarakstītu Ernesta Hemingveja stāstu

Amerikāņu literatūras un kultūras žurnāls "The Strand Magazine" publicēs līdz šim neizdotu amerikāņu rakstnieka Ernesta Hemingveja 1956. gadā sarakstītu stāstu "Istaba dārza pusē" ("A Room on the Garden Side"), vēsta "Associated Press".