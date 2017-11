Svinot Andreja Upīša 140. dzimšanas dienu, no 5. līdz 10. decembrim norisināsies jau 22. festivāls "Prozas lasījumi", pulcējot autorus no Latvijas, Islandes, Horvātijas, Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Pirms festivāla sākuma notiks vairāki ieskaņas pasākumi. Ceturtdien, 30. novembrī, pulksten 17.00, "NicePlace Telpa" (Kr. Barona ielā 21A) norisināsies EUINIC organizētais pasākums "Rakstnieki bez robežām. Mūsdienu Eiropas literatūras dažādās sejas", kurā piedalīsies Gētija Amiri (Geeti Amiri, Dānija), Maiks Koljērs (Mike Collier, Lielbritānija), Abass Khiders (Abbas Khider, Vācija), Zinaīda Lindena (Zinaida Linden, Somija) un Emanuels Vilsēns (Emmanuel Vilsaint, Francija).

Savukārt piektdien, 1. decembrī, no pulksten 20.00 kultūras un pastāvīgas domas interneta portāls "Satori" aicina atraktīvā pastaigā ar rakstniekiem pa Rīgas bāriem.

Sestdien, 2. decembrī, pulksten 16.00, Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programma "Literārā akadēmija" aicina uz lasījumu "Literārās akadēmijas prozas meistardarbnīcas lasījumi" Andreja Upīša memoriālajā muzejā, Brīvības ielā 38. Pasākumā savus darbus lasīs Vija Birkova, Linda Ezerkalna, Evita Hofmane, Ramona Indriksone, Agris Jēkabsons un Jānis Jurģis. Pasākumu vadīs Inga Žolude un Ieva Melgalve.

Festivāla atklāšana notiks otrdien, 5. decembrī, pulksten 19.00 Zirgu ielas koncertzālē, Kaļķu ielā 11A (ieeja no Zirgu ielas). Pasākumā uzstāsies Svens Kuzmins, Inga Ābele, Anete Konste, Inga Gaile, Guntis Berelis un Kristīne Ulberga.

Trešdien, 6. decembrī, pulksten 19.00, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ātrijā norisināsies stāstu vakars "Zaļā zeme. Dzīve pēc". Pasākumā piedalīsies Lilija Berzinska, Dace Rukšāne, Māris Mikulāns, Ineta Meimane, Jana Egle, kā arī šī gada Kurzemes prozas lasījumu laureāts, kurš vēl šobrīd nav noskaidrots.

Ceturtdien, 7. decembrī, pulksten 19.00, Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30 notiks pasākums "Vakariņās – Proza". Savus darbus lasīs Aivars Eipurs, Inga Žolude, Māra Zālīte, Kurzemes prozas lasījumu laureāts, Kristīne Želve un Sergejs Moreino.

Piektdienas un sestdienas vakars jau tradicionāli aizritēs viesautoru lasījumu zīmē. Piektdien, 8. decembrī, pulksten 19.00 notiks "Baltijas autoru prozas vakars" Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15, kurā varēs dzirdēt viesus no Igaunijas un Lietuvas, kā arī Osvalda Zebra lasījumu. Igauniju šogad pārstāvēs Mārja Kangro (Maarja Kangro), kuras tekstu tulkojusi Maima Grīnberga, un P.I.Fiļimonovs (P.I.Filimonov), ko tulkojis Arvis Kolmanis. Savukārt Lietuvas literatūru pārstāvēs Tomass Vaiseta (Tomas Vaiseta), kuru tulkojusi Dace Meiere. Pasākumu vadīs literatūrzinātnieks Jānis Ozoliņš.

Sestdien, 9. decembrī, pulksten 18.00, visi ārvalstu literatūras interesenti aicināti uz pasākumu Zināšanu telpā "Zikurāts", Bruņinieku ielā 36, kur uzstāsies Alisa Konrāna (Alys Conran) no Lielbritānijas (tulkotāja Ieva Lešinska), Asja Bakiča (Asja Bakič) no Horvātijas (tulkojis Arvis Viguls), Steinuna Helgodotīra (Steinunn Helgadóttir) no Islandes (tulkojis Dens Dimiņš) un Kerija Hadsone (Kerry Hudson) no Lielbritānijas (tulkojusi Ieva Lešinska). Pasākumu vadīs Svens Kuzmins. Abos viesu vakaros tiks nodrošināts teksta tulkojums latviešu un angļu valodā.

Sestdienas agrā pēcpusdienā, 9. decembrī, pulksten 13.00 aicinām ģimenes ar jaunākā skolas vecuma bērniem apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, Mūkusalas ielā 3, kur norisināsies "Stāstu darbnīca bērniem". Pasākumā savus jaunākos tekstus lasīs Juris Zvirgzdiņš, Andra Manfelde, Ieva Samauska un Māris Rungulis.

Svētdiena, 10. decembris, sāksies ar vēlajām "Prozas brokastīm" – pulksten 12.00 Industriālajā kafejnīcā "Andalūzijas suns" uzstāsies Ieva Melgalve, Andris Zeibots, Uldis Rudaks, Ilze Jansone, Nora Ikstena un Aivars Vīlipsons. Muzikālo noskaņu radīs Juris Kulakovs.

Dienas noslēgumā, pulksten 18.00, "Cafe Film Noir" telpās (Elizabetes ielā 83) notiks festivāla noslēguma pasākums "Zelts". Tajā varēs dzirdēt Sabīni Košeļevu, Agnesi Rutkēviču, Arno Jundzi, Ilmāru Šlāpinu, Paulu Bankovski un Andri Akmentiņu. Pasākuma muzikālais noformējums – MNTHA.

Festivāls "Prozas lasījumi" norisinās kopš 1995. gada, un tā pamatprogrammu veido vietējo autoru lasījumi, kuros klausītāji tiek iepazīstināti ar līdz šim nepublicētu īsprozas tekstu vai teksta fragmentu. Šogad, apkopojot iepriekšējos gados izskanējušos autoru viedokļus un izvērtējot Eiropas literatūras festivālu pieredzi, autoru lasījumus nevērtēs žūrija. 2017. gada festivāls būs prozas svētki. Katru gadu festivāls domā ne tikai par pasākuma saturu, bet arī par vizuālo tēlu. Šī gada festivāla mākslinieks ir Reinis Pētersons. Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

Sekot līdzi festivāla aktualitātēm var sociālajā tīklā "Facebook".