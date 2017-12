'Prozas lasījumu' ietvaros noris starptautiska tulkošanas darbnīca

No 4. līdz 8. decembrim festivāla "Prozas lasījumi" ietvaros Rīgā jau otro reizi notiks starptautiska prozas tulkošanas darbnīca, kurā piedalīsies astoņi literārie tulkotāji no Lielbritānijas, ASV un Kanādas. Darbnīcas laikā tulkotāji pilnveidos savas tulkošanas prasmes no latviešu uz angļu valodu, kā arī apgūs iemaņas, kā efektīvi uzrunāt ārvalstu izdevējus Latvijas autoru darbu publicēšanai, portālu "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāve Anete Konste.