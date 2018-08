Raiņa un Aspazijas mājā notiks sarunas par beļģu literatūru un lasījumi

22. augustā, pulksten 19 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, norisināsies trešais pasākums ciklā "Pasaules literatūras vakari", portālam "Delfi" vēsta Kaspars Zalāns, Memoriālo muzeju apvienības pārstāvis.

Pasākumā uzmanība tiks veltīta franču valodā tapušajai beļģu literatūrai. Piedalīsies rakstniece Ženevjēva Berže no Beļģijas un tulkotāja Inese Pētersone. Sarunu vadīs dzejnieks un tulkotājs Arvis Viguls.

Beļģijas franciski runājošajā daļā jau ilgstoši pastāv cīņa par savu identitāti, kā arī tieksme nesaplūst ar Francijas kultūru, kurā māksliniekiem un literātiem bieži vien paveras daudz plašākas iespējas. Franču valodā tapušajai literatūrai raksturīga vizualitāte, pašrefleksija, cieša sasaiste ar citiem mākslas veidiem. Diskusijas laikā tiks mēģināts saprast, kādi ir aktuālākie procesi beļģu literatūrā, kādas ir Beļģijas franču un flāmu attiecības un kā tas parādās literatūrā. Paralēles tiks vilktas arī ar literatūru Latvijā. Pēc diskusijas – Ženevjēvas Berže (Geneviève Bergé) prozas lasījums.

Ženevjēva Berže ir beļģu rakstniece, kas dzimusi Briselē, studējusi romāņu valodas Luvēnas universitātē. Strādājusi kā redaktore, literatūrkritiķe, organizējusi literatūrai veltītus pasākumus, tulkojusi no nīderlandiešu un itāliešu valodas, mācījusi franču valodu pieaugušajiem un bērniem. Kopā ar domubiedriem veidojusi pirmo beļģu franču valodā rakstītajai literatūrai veltīto žurnālu "Textyles". Literatūrā debitējusi 1993. gadā ar romānu "Šinjoni" (Les chignons), kas ieguva Beļģijas Karaliskās akadēmijas Franca de Vēvera balvu (Prize Franz de Wever, Académie royale de Langue et de Littérature de Belgique) un fanciski rakstošo autoru savienības ADELF Francijas–Beļģijas balvu (France-Belgique, ADELF, Association des Ecrivains de Langue française) un tika kritiķu augstu novērtēts. Kopš tā laika autore ir rakstījusi dzejprozu, īsos stāstus, literatūru bērniem, izdotas vairāk nekā desmit grāmatas. Viņas jaunākais darbs ir 2015. gadā tapušais romāns "Vēstules no Otranto" (Lettres d'Otrante).

Inese Pētersone ir latviešu tulkotāja, pasniedzēja, daudzus gadus – Saeimas Ārlietu sekretariāta konsultante, Saiemas Ārlietu biroja vadītāja, Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas vadītāja. Saņēmusi vairākus apbalvojumus, tostarp – Francijas Nopelnu ordeņa virsniece, Leopolda II ordeņa komandiere, saņēmusi arī Francijas ordeni mākslā un literatūrā, kā arī citus apbalvojumus. Latvijas apgādos iznākušas ap 50 Ineses Pētersones tulkotās grāmatas – franču, beļģu un šveiciešu autoru darbi. Viņa latviskojusi arī vairākas lugas Nacionālajam teātrim. Darbojusies arī žurnālistikā un regulāri publicējusi ne tikai tulkojumus, bet arī rakstus periodiskajos izdevumos.