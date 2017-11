Ceturtdien, 30. novembrī, no pulksten 17.30 "NicePlace Telpā" festivāla "Prozas lasījumi" ieskandināšanas pasākumu ietvaros ar saviem stāstiem dalīsies, kā arī uz klausītāju jautājumiem atbildēs pieci autori, kuri ir saistīti ar migrāciju, portālu "Delfi" informē Francijas institūta Latvijā pārstāvji.

Autori, kuri piedalīsies pasākumā, ir Giti Amiri (Geeti Amiri, Dānija), Maiks Koljērs (Mike Collier, Lielbritānija), Zinaīda Lindena (Zinaida Lindén, Somija), Abāss Hiders (Abbas Khider, Vācija) un Emanuels Vilsēns (Emmanuel Vilsaint, Francija).

Literātu apvienība "Rakstnieki bez robežām" (Writers without borders) uz Latviju ir uzaicinājusi piecus Eiropas autorus, kuriem ir kāda saikne ar migrāciju – vai nu paši ir migranti, vai arī nākuši no ģimenes, kurai ir no mītnes valsts atšķirīgas kultūras saknes, tāpēc ir saskārušies ar divkultūru pieredzi.

Diskusijas pazīstamā žurnālista Anša Bogustova vadībā sniegs ieskatu šo rakstnieku personīgajās un profesionālajās gaitās. Tā būs iespēja iepazīt viņu radošo procesu, iepazīties ar viņu daiļdarbu fragmentiem un noskaidrot, ko divkultūru identitāte nozīmē rakstniekiem pašiem.