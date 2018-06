Dzejnieks Juris Kronbergs dosies uz Lielbritāniju, lai prezentētu savu krājumu "The Book of Clouds" (Mākoņu grāmata), kas izdevniecības "The Emma Press Ltd" paspārnē tikko iznācis Lielbritānijā. Grāmatas tulkotāji ir Māra Rozītis un Ričards O'Braeins (Richard O'Brien), bet ilustrāciju autore – māksliniece Anete Melece. 1. jūnijā Kronbergs uzstāsies festivālā "May Half-Term", kā arī lasīs dzeju un vadīs darbnīcu bērniem "The Poetry Society" centrā Londonā. 5. jūnijā Kronbergs kopā ar tulkotāju Ričardu O'Braienu lasīs dzeju uz Lielbritānijas pilsētas Koventrijas centrālajā bibliotēkā.

2. jūnijā dzejnieks Valts Ernštreits viesosies Stenfordas Universitātē ASV, kur kopā ar tulkotāju Uldi Balodi piedalīsies apaļā galda diskusijā "I was born with Two Tongues: Poetry as a Tool for Livonian Cultural Revival" (Es piedzimu divvalodīgs: dzeja kā līdzeklis lībiešu kultūras augšāmcelšanai). Diskusija tiek rīkota par godu unikālam notikumam – bilingvālai dzejas antoloģijai "Trillium" – , kas šogad iznāca angļu un lībiešu valodā. Dzejas antoloģijā iekļauta Valta Ernštreita, Baibas Dambergas un Ķemju Kārļa dzeja Ulda Baloža un Raiena van Vinkla (Ryan Van Winkle) atdzejojumā, ko izdevusi Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs.

Dzejnieks un aldaris Krišjānis Zeļģis 7. jūnijā apmeklēs Kārdifas grāmatu veikalu "Moon Lane", kur uzstāsies ar dzejas lasījumiem kopā ar vēl diviem Lielbritānijas dzejniekiem – Elizabeti Pārkeri (Elizabeth Parker) un Kristoferu Mereditu (Christopher Meredith). 9. jūnijā Zeļģis uzstāsies Kārdifas festivālā "Llansteffan festival". Abos pasākumos Zelģis lasīs fragmentus no sava Lielbritānijas izdevniecībā "Parthian Books Ltd." šogad iznākušā dzejas krājuma "Beasts" (Zvēri), kas jau Londonas grāmatu tirgus laikā tika prezentēta Lielbritānijā. Grāmatas tulkotājs ir Džeids Vils (Jayde Will).

8. jūnijā bērnu grāmatu autore un ilustratore Rūta Briede piedalīsies kultūras pieredzes apmaiņas un tulkošanas programmā "Writing Borders" (Rakstīšanas robežas) rakstnieku rezidencē Nortamberlendā, Skotijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas un Lielbritānijas autoru sadarbību, piedāvājot vidi, kurā autori var kopīgi radoši strādāt, apmainīties ar idejām un tulkot viens otra darbus. 12. jūnijā Briede viesosies Bilingemas vidusskolā, vadot darbnīcu bērniem no 9 līdz 12 gadu vecumam. Rūtas Briedes grāmata "The Queen of Seagulls" (Kaiju karalienes noslēpums) izdevniecības "The Emma Press Ltd." paspārnē iznākusi Lielbritānijā. Grāmatas tulkotāja ir Elīna Brasliņa.

Šobrīd rakstnieks Jānis Joņevs atrodas prestižajā "Hay" festivālā Lielbritānijā, Velsā, kurā kopā ar autoriem no Francijas, Zimbabves, Igaunijas un Lielbritānijas piedalīsies apaļā galda diskusijā. Tikko izdevniecības "Wrecking Ball Press" paspārnē iznākusi viņa grāmata "Doom 94" (Jelgava 94). Joņevs ir Londonas grāmatu tirgus oficiālās kultūras programmas autors, un viņa dalība festivālā tiek nodrošināta sadarbībā ar British Council Lielbritānijā.

Autoru mobilitāte tiek nodrošināta, pateicoties Latvijas viesu valsts statusam šī gada Londonas grāmatu tirgū. Jau vēstīts, ka no šī gada 10. līdz 12. aprīlim par godu valsts simtgadei Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu bija Londonas grāmatu tirgus 2018. gada galvenās viesu valstis. Latvijas literatūras kultūras programma Lielbritānijā turpinās visa 2018. gada garumā. Programmu Lielbritānijā nodrošina literatūras eksporta platforma "Latvian Literature" un finansiāli atbalsta Latvijas Kultūras ministrija.