Latviešu rakstnieks Osvalds Zebris ir iekļuvis starp 12 šā gada Eiropas Savienības Literatūras balvas (European Union Prize for Literature) ieguvējiem. Viņš balvai tika nominēts par romānu "Gaiļu kalna ēnā" (2014, "Dienas grāmata"), kas iznācis vēsturisko romānu sērijā "Mēs, Latvija. 20. gadsimts", portālu "Delfi" informē Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze.

Balvu piešķir Eiropas Rakstnieku padome (European Writers' Council), Eiropas un starptautiskā grāmattirgotāju federācija (European and International Booksellers Federation) un Eiropas grāmatizdevēju federācija (Federation of European Publishers).

"Eiropas Savienība balva literatūrā (EUPL) ir apbalvojums, kas domāts lai izteiktu atzinību izciliem jauniem un nesen sevi pieteikušiem Eiropas literatūras talantiem, izceļot laikmetīgās Eiropas literatūras bagātības, vienlaikus vēršot uzmanību uz kontinenta unikālo kultūras un valodas mantojumu," teikts Briseles paziņojumā.

Kopā ar Osvaldu Zebri to šogad maijā saņems vēl vienpadsmit valstu autori: Rudi Erebara (Rudi Erbara, Albānija), Ina Vulčanova (Ina Vultchanova, Bulgārija), Bjanka Belova (Bianca Bellová (Čehu Republika), Kalja Papadaki (Kallia Papadaki, Grieķija), Haldura K. Toredsena (Halldóra K. Thoroddsen, Iceland), , Valids Nabhans (Walid Nabhan, Malta), Aleksandrs Bečanovičs (Aleksandar Bečanović, Melnkalne), Žamals Oariči (Jamal Ouariachi, Nīderlande), Darko Tuševljakovičs (Darko Tuševljaković, Serbija), Sine Ergina (Sine Ergün, Turcija), Sandžī Sahota (Sunjeev Sahota, Apvienotā Karaliste).

Visu šo autoru darbu tiek publicēti gadskārtējā Eiropas savienības balvas ieguvēju antoloģijā, jauniem un daudzsološiem rakstniekiem tā ir iespēja tikt pamanītiem globālajā grāmatu tirgū.

Lai noteiktu šā gada Eiropas Savienības literatūras balvas laureātus, katrā no minētajām valstīm pērn rudenī tika izveidotas nacionālās žūrijas. To uzdevums, vadoties pēc balvas nolikuma, bija atlasīt nominantu "īso sarakstu" no kura finālā tika izvēlēts laureāts. Balvas žūriju veidoja konsorcijā iekļauto organizāciju pārstāvji Latvijā. Šogad žūrijā darbojās Bārbala Simsone, Ieva Kolmane, Inga Žolude, Renāte Punka un žūrijas priekšsēdētājs Arno Jundze.

Balva tiks pasniegta svinīgā ceremonijā Briselē 23. maijā. Eiropas Savienības Literatūras balva tiek pasniegta kopš 2009. gada. To ik gadu saņem 12 autori, kuriem izdotas ne mazāk kā divas un ne vairāk kā četras grāmatas. Par balvu konkurē 28 ES dalībvalstu, kā arī ES kandidātvalstu un trīs Eiropas Ekonomiskās zonas valstu (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande) autori, kopumā rakstnieki no 36 valstīm.

Balvu, kas kopš tās dibināšanas brīža tika radīta jaunu un talantīgu prozas autoru atbalstam, no Latvijas līdz šim ir saņēmuši Inga Žolude un Jānis Joņevs.