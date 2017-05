No 2. līdz 4. jūnijam Kaņepes kultūras centrā katru vakaru pulksten 19.00 notiks starptautiskā dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi – dzejas lasījumi, dzejnieku un mūziķu performances, kā arī jaunās literārās balvas pasniegšanas ceremonija. Festivālā šoreiz piedalīsies vairāk nekā 20 dzejnieki un mākslinieki no Latvijas, Krievijas un Zviedrijas.

Festivāls "Dzeja bez robežām" rīkots trīs darba valodās – latviešu, krievu un zviedru valodā (2017. gada valoda). Festivālā piedalīsies četri dzejnieki, kas raksta festivāla gada valodā, kā arī tik pat daudz latviešu un krievu autoru. Festivāla organizatori izvēlas dalībniekus tā, lai autoru individuālās poētiskās prakses ļautu viņiem iesaistīties produktīvā dialogā.

Dzejas lasījumos Kaņepes kultūras centrā piedalīsies festivāla autori no Latvijas – Jānis Rokpelnis, Anna Auziņa, Artis Ostups un Aleksandrs Barons; kā arī autori, kas pārstāv krievu valodu – Jeļena Glazova no Latvijas, Ļevs Rubinšteins, Natalija Azarova un Gaļina Rimbu no Krievijas. Festivāla dzejnieki no Zviedrijas – Anna Jederlunda, Ida Borjela, Anna Aksforsa, Naima Šahbouna.

Pie atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas, Krievijas un Zviedrijas – Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Arnis Mincenhofs, Einārs Pelšs, Aleksejs Prokopjevs, Nadežda Voinova, Larss Klebergs un Mikaels Nidals.

Festivāla noslēgumā dzejnieki-dalībnieki slepenā balsojumā izvēlēsies festivāla balvas ieguvēju. Festivāla Dzeja bez robežām balvas materiālais nodrošinājums ir laureāta dzejas krājuma publicēšana vienā no festivāla valodām izdevniecībā "Literature Without Borders", vai ārzemju partneru izdevniecībā. Pie balvas statuetes mākslinieciskā noformējuma strādājusi multimediju māksliniece Sabīne Moore.

Ar dzejas un eksperimentālās mūzikas priekšnesumu festivāla vakara programmā piektdien, 2. jūnijā, uzstāsies Latvijas dzejnieks Sergejs Timofejevs duetā ar komponistu Platonu Buravicki (elektronika). Sestdien performanci piedāvās dzejniece Natalija Azarova (Maskava) sadarbība ar Pjotru Kolpakovu ("Flex in the mind", Berlīne). Svētdien festivāla programmu noslēgs Gaļina Rimbu (Pēterburga) duetā ar ģitāristu Aleksandru Aleksandrovu (grupas "Nikto" un citu projektu dalībnieks).

Lai arī starptautiskā dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi notiek pirmo reizi, tie turpina festivāla "Dzejnieka asinis" tradīcijas, aicinot uz Latviju ārzemju māksliniekus un veicinot starptautisko literāro dialogu. Festivāla organizatori ir dzejnieks, kritiķis un izdevējs Dmitrijs Kuzmins (Literature without borders, Ozolnieki, Latvija), dzejnieki Jeļena Glazova un Raimonds Ķirķis.

Pasākumi notiks 2., 3. un 4. jūnijā pulksten 19.00 Kaņepes kultūras centrā, Rīgā, skolas ielā 15. Ieeja festivāla pasākumos bez maksas.