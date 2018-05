Kaņepes Kultūras centrā no 8. līdz 10. jūnijam notiks starptautiska dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi – dzejas lasījumi, dzejnieku un mūziķu performances, kā arī literārās balvas pasniegšanas ceremonija. Festivālā šoreiz piedalīsies vairāk nekā 20 dzejnieku un mākslinieku no Latvijas, Krievijas un Izraēlas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāls "Dzeja bez robežām" tiks rīkots trīs darba valodās: latviešu, krievu un ivritā (festivāla gada valoda). Festivālā piedalīsies četri dzejnieki, kas raksta festivāla gada valodā, un tik pat daudz latviešu un krievu autoru. Festivāla organizatori izvēlās dalībniekus tādā veidā, lai autoru individuālās poētiskās prakses ļautu viņiem iesaistīties produktīvā dialogā.

Dzejas lasījumos Kaņepes Kultūras centrā piedalīsies autori no Latvijas –– Uldis Bērziņš, Inga Gaile, Arvis Viguls un Lauris Veips. Autori no Izraēlas – Efrata Mišori, Dorijs Manors, Zalijs Gurevičs, Avišaloms fon Šiloahs. Autori, kas pārstāv krievu valodu –– Sergejs Timofejevs no Latvijas, Gaļi-Dana Zingera no Izraēlas, Jekaterina Zaharkiva un Valerijs Ledeņovs no Krievijas. Ar atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas, Krievijas un Izraēlas – Einārs Pelšs, Aivars Eipurs, Arvis Viguls, Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs, Māra Poļakova, Gaļi-Dana Zingera, Sergejs Moreino.

Festivāla programmā notiks 2017. gada festivāla laureātes Gaļinas Rimbu grāmatas "Kosmosa prospekts" prezentācija. Festivāla noslēgumā dzejnieki – festivāla dalībnieki slepenā balsojumā izvēlēsies festivāla balvas ieguvēju. Festivāla "Dzeja bez robežām" balvas materiālais nodrošinājums ir laureāta dzejas krājuma publicēšana vienā no festivāla valodām izdevniecībā "Literature Without Borders", vai ārzemju partneru izdevniecībā.

Ar dzejas un eksperimentālās mūzikas priekšnesumu festivāla vakara programmā piektdien, 8. jūnijā, uzstāsies Latvijas mūziķi Maksims Šentelevs ("Bērnu rīts"), DUBNA (Māris Butlers) un multimediju mākslinieks Artūrs Punte (apvienība "Orbīta").

Starptautiska dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi notiek otro reizi, tie turpina festivāla "Dzejnieka asinis" tradīcijas, aicinot uz Latviju ārzemju māksliniekus un veicinot starptautisko literāro dialogu. Festivāla organizatori ir dzejnieks, kritiķis un izdevējs Dmitrijs Kuzmins (Literature Without Borders, Ozolnieki, Latvija), dzejnieki Jeļena Glazova un Raimonds Ķirķis.

Pasākumi notiks trīs dienas, sākums pulksten 19.00. Kaņepes Kultūras centrs atrodas Skolas iela 15, Rīgā.