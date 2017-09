No 19. līdz 22. septembrim Rīgā notiks Lielbritānijas izdevēju vizīte, kuras laikā astoņu britu izdevniecību pārstāvji iepazīsies ar Latvijas literatūras un grāmatniecības nozari, tiksies ar vietējiem izdevējiem, lai pārrunātu latviešu autoru darbu izdošanas iespējas Lielbritānijā, kā arī apmeklēs Jelgavas tipogrāfiju, portālu "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāvji.

Lielbritānijas izdevēju vizīte Rīgā tiek organizēta jau piekto reizi. Viesošanās mērķis ir iepazīstināt ārvalstu kolēģus ar Latvijas grāmatu tirgu un mūsdienu literatūru, kā arī veicināt mūsu autoru darbu iznākšanu Lielbritānijā. Platformas "Latvian Literature" pārstāvji, kas rūpējas par latviešu literatūras eksportu, stāsta, ka iepriekšējās vizītes ir attaisnojušas cerības, jo tieši pēc britu izdevēju vizītēm ir noslēgti vairāki līgumi par Latvijas literatūras darbu izdošanu angļu valodā Lielbritānijā: "Šogad un nākamgad tiks izdotas 34 latviešu autoru grāmatas angļu valodā un vismaz 90% no pārdotajām tiesībām ir iepriekšējo izdevēju vizīšu rezultāts. Lielbritānijas izdevēji par Latviju un mūsu literatūru lielākoties ir dzirdējuši ļoti maz vai arī vispār neko, un, atbraucot pie mums, viņi ir patīkami pārsteigti. Līdz ar to, ja mēs gribam, lai mūsu autoru darbi tiek izdoti Lielbritānijā, mums ir viņi jāved uz Latviju, jārāda un jāstāsta, cik daudz šeit ir izdošanas vērta. Protams, tas nebūtu iespējams bez valsts atbalsta," stāsta "Latvian Literature" vadītāja Inga Bodnarjuka-Mrazauskas.

Vizītes laikā izdevējiem tiks organizētas lekcijas par Latvijas mūsdienu literatūru (Anda Baklāne), bērnu literatūru (Dace Bargā), grāmatniecības tirgu (Renāte Punka), ārvalstu izdevējiem pieejamā grantu sistēmu (Jeļena Budanceva), kā arī nodrošināts izpētes brauciens uz Jelgavas tipogrāfiju: "Mūsu pieredze rāda, ka nereti ārvalstu izdevējs ne tikai nopērk Latvijas autora darba izdošanas tiesības, bet arī plāno grāmatas drukāt Latvijā, kas ir pienesums mūsu valsts ekonomikai," stāsta Bodnjaruka-Mrazauskas.

Izdevniecību "Saraband", "Norvik Press", "Arcadia", "Structo Magazine", "Little Book Island", "Maclehose", "Tate" un "Comma press" pārstāvji Latvijā tiksies arī ar vietējo grāmatu apgādu "Zvaigzne ABC", "Pētergailis", "Jumava", "Mansards", "Latvijas mediji", "Neputns" un "Liels un mazs" redaktoriem, lai apzinātu potenciāli eksportspējīgākos Latvijas autoru literāros darbus. Paredzēta arī ekskursija Nacionālajā bibliotēkā un kopīgas vakariņas ar Latvijas autoriem.

Reizē ar britu izdevējiem Latviju apmeklēs arī Lielbritānijas grāmatu tirgus "London Book Fair" direktore Džeka Tomasa (Jacks Thomas) un projektu vadītāja Šērina Asvata (Sheerin Aswat), kā arī literatūras žurnālu "Bookseller" un "Modern Poetry in Translation" pārstāvji. Latvijā ieradīsies arī potenciālie sadarbības partneri no Norvičas rakstnieku centra ("Norwich Writers Centre"), Skotijas dzejas bibliotēkas ("Scottish Poetry Library"), kā arī Eiropas Literatūras tīkla ("European Literature Network"), kuri tiksies ar Latvijas Universitātes Literatūras, mākslas un folkloras institūta, Nacionālās bibliotēkas, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, kā arī festivālu "Dzejas dienas", "Dzejas slams" un "Poetry without borders" ("Dzeja bez robežām") pārstāvjiem.

Lielbritānijas izdevēju vizītes tiek rīkotas saistībā ar Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018. gadā, kad Baltijas valstis būs goda viesu statusā. Gatavošanās šim notikumam noris, strādājot pie Latvijas grāmatu tulkojumiem angļu valodā un veidojot Latvijas kultūras programmas piedāvājumu Londonā un citviet Lielbritānijā.