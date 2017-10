Rīgas Kongresu namā jau 18. reizi 20., 21. un 22. oktobrī notiks Rīgas grāmatu svētki , portālu "Delfi" informē svētku rīkotāji no Latvijas grāmatizdevēju asociācijas.

Savus lasītājus gaidīs 30 izdevēji – "Avots", "Annele", "Dienas grāmata", Jāņa Rozes apgāds, "Kontinents", "Zvaigzne ABC", Latvijas Mediji, Latgales Studentu centrs, "Liels un mazs", "Madris", "Mansards", "Neputns", "Pētergailis", "Turība", "Zinātne", u.c.

Kā jau ierasts, visas trīs Grāmatu svētku dienas darbosies arī grāmatu maiņas galds un loterija, kurā vares piedalīties ikviens, kura pirkums būs vismaz 7 eiro liels un laimēt grāmatu.

Mazos lasītājus gaidīs īpaši plaša un interesanta programma – vairāku jaunu grāmatu atvēršana, iepazīšanās ar neparastiem grāmatu varoņiem, spēles un darbnīcas. Apgāds "Liels un mazs" aicina piedalīties Bikibuku sērijas 100. grāmatiņas svinībās. Pasākumu piedāvājums pieaugušajiem lasītājiem arī ir bagātīgs.

Svētki tiks atklāti piektdien, 20. oktobrī, plkst. 12.00. Pēc atklāšanas, plkst. 14.00, 215. auditorijā – tikšanās ar Guntaru Raču un grāmatas "365" pirmās daļas prezentācija. (Izdevējs "Micrec")

Sestdien, 21. oktobrī.

No plkst. 11.30 līdz 13.00 – "Bikibuka festivāls"

"Bikibuka festivāls" norisināsies 215. auditorijā un vestibilā pie auditorijas. Plānota lasītāju konference "100 Bikibuki manā dzīvē". Bikibuks mākslā, skolā, ģimenē un bibliotēkā. Bikibuka autogrāfu parāde. Bikibuka mākslinieki sniegs autogrāfus. 101. Bikibuka darbnīca "Katrs pats sev Bikibuks!" Sietspiedes apdrukas darbnīca (varēs apdrukāt krekliņus, spilvendrānas, auduma somas u.c.). Savukārt visu dienu "Liels un mazs" grāmatu galdā visi bikibuki par īpašu festivāla cenu!

No plkst. 11.30 līdz 12.30 – 240. auditorijā tikšanās ar Gundegu Grīnumu par grāmatu "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā: "Jaunatklāti tuvplāni". (Izdevējs "Mansards")

No plkst. 13.00 līdz 14.00 – 215. auditorijā. "Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme: Rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros". Ielūdz apgāds "Zinātne" un literatūrzinātniece Līvija Volkova.

No plkst. 13.30 līdz 14.30 – 240 auditorijā tikšanās ar kultūras socioloģi, grāmatas "Saprast un piederēt" autori un grāmatas "Rolands Beitners. Jūras romantiķa memuāri" priekšvārda autori Dagmāru Beitneri-Le-Gallu. Pasākumua vada Rūta Dzenīte. Fragmentus no grāmatām lasa Rolands Zagorskis. (Izdevējs "Madris")

No plkst. 14.00 līdz 15.00 – 215. auditorijā. Somijai – 100. Skandināvu literatūras zvaigznes Rīgā: Johanna Sinisalo, Marija Turtšaninova, Tina Nopola&Sinika Nopola. Johannas Sinisalo romāna "Saules kodols" atvēršana. (Izdevējs "Pētergailis")

No plkst. 14.30 līdz 15.30 – 240. auditorija. "Cinītis". Saruna par Sandras Kalnietes jauno grāmatu, kas veltīta Latvijas diplomātiskā dienesta nesenajai vēsturei. Ar autori sarunājas Renāte Punka. Aicina "Jāņa Rozes apgāds"

No plkst. 15.00 līdz 16.00 – 215. auditorijā vēsturisko romānu rakstnieces piebaldzietes Ingunas Baueres jaunākā romāna "Dieva riekšavā" atvēršanas svētki. Romāna darbības laiks – 19.gadsimta sākums, galvenie varoņi – izcilais latviešu būvmeistars Mārcis Sārums (1799–1859) un Gatartas muižas dzimtkungs Augusts fon Hagemeisters un viņu līdzgaitnieki. Piedalās aktieris Andris Ratnieks, saksofonists Zintis Žvarts un apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāvji.

No plkst. 15.30 līdz 16.30 – 240. auditorijā apgāda "Zvaigzne ABC" pasākums bērniem ar Rutu Svažu un Dāvi Ozolu.

No plkst. 16.00 līdz 17.00 – 215. auditorijā Mārim Rungulim – 65. Zaļais Jurītis vai Neredzamais suns? Māris Rungulis un Juris Zvirgzdiņš – latviešu bērnu literatūras bruņinieki vai spoku dzenātāji? Māra Runguļa grāmatas "Sikspārnis" un Jura Zvirgzdiņa grāmatas "Tobiass, Čārlijs un neredzamais spoks" atvēršana.

No plkst. 16.30 līdz 17.30 – 240. auditorija Apgāda "Zvaigzne ABC" pasākums bērniem – "Mākslinieki zīmē un raksta".

Grāmatu izstādes darba laiks:

20. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 19.00;

21. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 18.00;

22. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.30.

Ieeja bez maksas.