Rīkos dzejnieces Olgas Lisovskas 90 gadu jubilejas atmiņu vakaru

Krišjāņa Barona muzejā (K. Barona ielā 3–5, 4. stāvā) piektdien, 14. septembrī, pulksten 18.00 norisināsies izcilās latviešu dzejnieces Olgas Lisovskas (1928–2015) 90 gadu jubilejas dzejas vakars, portālu "Delfi" informē Memoriālo muzeju apvienības pārstāvis Kaspars Zalāns.

Pasākumā Olgas Lisovskas dzeju runās aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis, un vakara gaitā atmiņās par dzejnieci dalīsies viņas laikabiedri – dzejniece Lija Brīdaka, rakstnieki Māra Svīre un Ēriks Hānbergs u.c.

Olga Lisovska dzimusi Jaunpiebalgas pagasta Plienkalnos, mācījusies Jaunpiebalgas pamatskolā un Rīgas 2. vidusskolā, beigusi Rīgas republikānisko neklātienes vidusskolu (1955) un M. Gorkija Literatūras institūta Augstākos literatūras kursus Maskavā (1965). Literāras publikācijas no 1950. gada. Strādājusi izdevumos "Literatūra un Māksla", "Karogs", izdevniecībā "Liesma", bijusi dzejas konsultante Rakstnieku savienībā. Rakstnieku savienības biedre (no 1960. gada). 1980. gadā O. Lisovskai piešķirts LPSR Nopelniem bagātās kultūras darbinieces nosaukums.

Sarakstījusi dzejoļu krājumus "Priede kalnā" (1959), "Saulespuķe" (1963), "Apsolītā zeme" (1966), "Pavedieni" (1970), "Pie jūsu mīlestības..." (1973), "Zilais skrējiens" (1977), "Tur ilgi ejams" (1985), "Rīt, pie dienas" (1988), "Pavards" (1994), "Patvērums" (1998), "Kamēr gaisma atnāk" (2005), "Pārlidojums" (2006), "Vējam magones noliecas zemu" (2011), kā arī dzejoļus bērniem "Betas grāmata" (1994) un "Lusija" (2005). Izdotas arī viņas Dzejas izlases "Stārķu krasts" (1978) un "Sarkana debesmala" (1983), savukārt Maskavā izdota Lisovskas dzejas izlase "Радость — рябина".(1983). 2003.gadā klajā nāca dzejnieces atmiņu grāmata "Uz manu tālo atmiņu" (2003).

Atdzejojusi no angļu valodas Lengstona Hjūza (1968) un Viljama Bleika (1981) dzejas izlases, no čehu valodas Konstantina Bībla (1975) un Vilema Zāvadas (1980, kopā ar H. M. Majevski) dzejas izlases, no dāņu valodas Pias Tafdrupas dzejas izlasi (2001)

Krišjāņa Barona muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis saka: "Barona muzeja ļaudis ar dzejnieci ir saistījusi sirsnīga draudzība – gan dzimtās Piebalgas mājās ciemojoties, gan Rīgā – dzejā, mūzikā un sirdīm tiekoties. Olgas Lisovskas dzejā meklēsim domu, izjūtu un atmiņu skaidrību turpmāko dienu gaitām."

Pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu mīļāko Olgas Lisovskas dzejoli.

Ieeja – bez maksas.