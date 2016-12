Izdevniecības "Dalkey Archive Press" veidotā izlase "Best European Fiction 2017" ir būtisks uzziņas avots lasītājiem, literatūras kritiķiem un izdevējiem, kuri ir ieinteresēti laikmetīgā Eiropas literatūrā. "Šajā – astotajā – sērijas izdevumā antoloģija turpina rūpīgi atklāt labāko no rakstniecības, kas norisinās viscaur kontinentam – no Īrijas līdz Austrumeiropai," rakstīts prozas izlases anotācijā.

Māra Bērziņa romānā darbība notiek nepilnu trīs gadu laikā (1939–1941) – tie Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm.

Šogad romāns piedzīvoja dramatizējumu un tika uzvests uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves Valtera Sīļa režijā.

Par romānu "Svina garša" autors saņēmis Dzintara Soduma balvu, Baltijas Asamblejas (BA) balvu literatūrā, Rīgas domes atzinības rakstu, kā arī ir 2015. gada Pavasara balsojuma uzvarētājs LSM mediju balvā "Kilograms kultūras".