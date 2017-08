Foto: AFP/Scanpix/LETA

1847. gada 15. augustā vecākā no trim māsām, angļu prozaiķe un dzejniece Šarlote Brontē no nelielas dzelzceļa stacijas netālu no savām mājām Havortā nosūtīja sava romāna "Džeina Eira" manuskriptu Londonas izdevniecībai "Smith, Elder & Co". Baiļojoties no aizspriedumiem, kādi varētu rasties pret rakstnieci-sievieti, romānu viņa parakstīja kā vīrietis – Karers Bells.