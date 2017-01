Šogad laidīs klajā agrāk nepublicētu Marka Tvena pasaku

Šogad par godu 150. gadadienai, kopš izdota pasaulslavenā rakstnieka Marka Tvena pirmā grāmata, tiks laists klajā agrāk nepublicēts ievērojamā autora stāsts.

Tvens sacerējis vairākas pasakas, ko galvenokārt stāstījis saviem bērniem, bet gaidāmajā izdevumā iekļautais teksts ir vienīgais, kas no šiem sacerējumiem ir saglabājies, vēsta "The Guardian".

Pasakas nosaukums ir "The Purloining of Prince Oleomargarine", proti, aptuvenā tulkojumā – "Prinča Oleomargarīna nočiepšana".

Foto: Vida Press

"The Purloining of Prince Oleomargarine" balstīta Tvena veiktā pierakstā par pasaku, ko viņš stāstījis meitām kādā vakarā Parīzē, 1879. gadā. Pasaka vēstot par jaunu puisēnu, kurš spēj sarunāties ar dzīvniekiem. Pasakā puisēns un viņa draugi dodas palīdzēt nolaupītam princim.

Kā vēsta "The Guardian", zudušo pasaku, ko Tvens pats nav pabeidzis, papildinājis rakstnieks Filips Steds kopā ar sievu Erinu, kura ir grāmatas ilustratore. Pasaka, kurā jūtams arī Tvenam raksturīgā satīra, vēstot par labestību, varonību un apspiestības pārvarēšanu. Manuskripts atklāts 2011. gadā, kad kāds literatūras pētnieks to uzgājis Kalifornijas Universitātē, Berklijā.

Foto: Vida Press

Marks Tvens savām meitām pirms miega bieži stāstījis pasakas, ko izdomājis improvizējot – stāstīšanas laikā, taču šī esot vienīgā, kas saglabāta pierakstos. "Publicēt jaunu Tvena stāstu ir satriecošs notikums literatūrā," sacījusi grāmatas redaktore Frānsisa Gilberta. "Kad pirmo reizi lasīju nepublicēto stāstu, es nespēju noticēt, ko turu rokās."

Foto: Vida Press

Grāmata tiks publicēta šā gada 26. septembrī, kas vienlaikus ir arī 150. gadadiena Tvena pirmā stāstu krājuma – "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County and Other Sketches" – izdošanai. Populārākie Marka Tvena darbi ir romāni "Haklberija Fina piedzīvojumi" (1885) un "Toma Sojera piedzīvojumi" (1876).