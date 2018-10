Stāvēšana uz sliekšņa mūža garumā. Saruna ar trimdas rakstnieci Agati Nesauli

Agates Nesaules vārds latviešu lasītājam kļuva zināms 1997. gadā, kad klajā nāca "Sieviete dzintarā" – līdz kaulam skaudrs, atklāts, bet tai pat laikā izsmalcināti poētisks Otrā pasaules kara pieredzes stāsts no bērna un sievietes skatupunkta. Par "Sievieti dzintarā" rakstniece un Viskonsinas universitātes Angļu un amerikāņu modernās literatūras un sieviešu zinātņu fakultātes profesore saņēma vairākus literārus apbalvojumus, bet romāns pēcāk tika tulkots vācu, zviedru un krievu valodā. Nu klajā nākusi viņas otrā grāmata latviešu valodā "Zudušie saulgrieži", kas ir iemesls viņas vizītei dzimtenē un mūsu sarunai.

Zīmīgā gadā esat atbraukusi – jums pašai janvārī palika 80, savukārt Latvijai tūdaļ paliks 100 gadu. Kad dzimtenē bijāt iepriekšējo reizi?

Man liekas, ka 2011. vai 2012. gadā. Šis ir mans septītais brauciens. Vienreiz es atvedu savu tēti, vienreiz māsu un divreiz – dēlu. Pirmoreiz es atbraucu 1991. gadā uz lielo akadēmisko konferenci, kad viss jau sāka mainīties, bet vēl nebija pārmainījies.

Kas tad ir pārmainījies, ja salīdzina to pašu pirmo reizi un šodienu?

Es to ļoti dziļi izjūtu, jo man ir... kā saka "folders". Man ir tādi vāki, kurus esmu nosaukusi "Proud to be Latvian". Es esmu lepna, ka esmu latviete, un es lepojos par latviešiem. Man tiešām jāsaka, ka viss ir attīstījies vienā laidā. Pirmoreiz, kad es atbraucu, izstaigāju pa visu vecpilsētu un apkārt hotelim "Rīga", un nekur nevarēja nopirkt vienu krūzīti kafijas. Un tagad ir tik šarmantas, tik asprātīgi nosauktas kafejnīcas! Viss ir mainījies. Es toreiz atradu vienu profesionālu šoferi, kas mani aizveda uz Nītauri, kur es dzīvoju līdz sešu gadu vecumam. Ceļi bija slikti, viss bija pavisam citādāk. Un nemaz vēl nav 30 gadu pagājuši, bet Latvija ir uzplaukusi. Tas ir vienreizēji brīnišķīgi! Tas ir apbrīnojami, cik čakli un gudri ir latvieši!

Nudien prieks ko tādu dzirdēt, jo brīžiem publiskajā telpā gana jaudīgi izskan dažādi "viss ir slikti" viedokļi. Šķiet, paši neapzināmies un īsti nenovērtējam, cik tālu esam tomēr tikuši pa šiem atjaunotās neatkarības gadiem.

Nē, galīgi nav slikti, viss ir ļoti izmainījies uz augšu.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Ko esat paspējusi apskatīt un sadarīt šajā reizē?

Šoreiz vairākas lietas man bija ļoti svarīgas. Es atlidoju apmēram divos vai trijos pēcpusdienā, Dagmāra (Jūrmalas domes deputāte, socioloģe un Agates Nesaules draudzene Dagmāra Beitnere La Galla – aut.) mani satika, aizveda pie sevis, un tad uzreiz piecos mēs braucām uz Aspazijas māju. Es biju drusciņ apjukusi, bet Aspazijas māja man ir ļoti mīļa. Tur bija Elzas dzimšanas dienas svinēšana – bija latviešu torte un vīns, operdziedātāja izpildīja Šūmaņa dziesmas un man sadeva baltas rozes. Ļoti biju sagaidīta.

Otra ārkārtīgi svarīga lieta man bija Nītaures apmeklēšana. Mans tēvs bija luterāņu mācītājs Nītaures un Zaubes draudzē, un Nītaures draudzē aizvien ir tā mācītāju māja, kur es dzīvoju līdz aizbraukšanai. Tā bija manas bērnības paradīze. Mēs aizbraucām tur šo pēdējo svētdien. Mācītāja māja, protams, ir ļoti nolaista. No bērnības atceros, ka tur bija tādi ļoti lieli un nopulierēti logi un špices aizkari. Okupācijas laikā laikam bija pietrūcis stikla, un tagad tie lielie logi ir samazināti un aizmūrēti. Izskatās, ka kāds būtu paņēmis nazi un iegriezis mājai acīs.

Vēl tur bija ļoti skaists ceļš ar kļavām, bērziem un ozoliem. Tā vairs tur nav – ir tik tāds mazs, īss celiņš un viens liels ozols. Bet es atkal redzēju un varēju nofotografēt savas otrā stāva guļamistabas logu. Bet vislielākais pārdzīvojums man bija braukt uz baznīcu. Tur tieši bija nolemts dievkalpojums pulksten divpadsmitos dienā, un es varēju ierasties baznīcā un pārdzīvot visu to, un atcerēties. Bērnībā bija tā – mani veda uz baznīcu un lika sēdēt pirmajā rindā, nekustēties, neko nedarīt. Bet tad, kad kādu dziesmu dziedāja, man ļāva uzkāpt augšā pie ērģelēm, un ērģelnieks man ļāva pumpēt tās ērģeles. Un es vienmēr uzkāpu arī tornī un apskatījos apkārt. Šajā reizē galvenais man bija būt kopā un piedalīties. Es tur biju ārkārtīgi sirsnīgi sagaidīta.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Jūs teicāt, ka esat lepna, ka esat latviete. Ko jūs esat darījusi ikdienā, lai uzturētu dzīvu latvietības garu? Rakstāt taču angļu valodā, ne tā?

Jā, rakstu angļu valodā. Latviešu skolā biju tikai līdz sestajai klasei, kad bijām bēgļi Vācijā. Kad man bija 12 gadi, mēs aizbraucām uz Ameriku. Un tanī laikā nebija kā tagad, piemēram, "Garezers", kur var braukt un runāt latviski. Bet mājās mana ģimene runāja latviski, protams. Bija arī mana tēva draudze, kuru viņš tur nodibināja. Tā kā man bija izdevība runāt latviski vienā laidā, bet 18 gadu vecumā es dabūju vairākas stipendijas un aizbraucu uz Indiānas Universitāti. No tā laika vienā laidā es esmu bijusi amerikāņu vidē. Esmu pāris rakstiņus rakstījusi par Aspaziju un "Pūt, vējiņi" latviski žurnālā "Universitas", bet latviski rakstīt ir daudz grūtāk. Man nav tik liels vārdu krājums, ko vajadzētu literārai valodai. Man nav sajēgas, vai pareizi ir šitāda galotne vai tāda, tāpēc rakstu angliski.

Pēc tam, kad es aizgāju uz Indiānas Universitāti, latviski runāju tikai tad, kad piezvanīju vecākiem vai māsai. Savukārt kad es pārvācos uz Medisonu, kur ir vislielākā Viskonsinas štata universitāte, tur bija maza, maza latviešu draudzīte. Visi cilvēki tur bija vecāki par mani, viņi sauca mani par meiteni. Tur bija vienreizējs mācītājs Jānis Ķinēns. Viņš bija jaunībā iesaukts armijā, pārdzīvojis karu Vjetnamā. Starp trimdiniekiem un karu pārdzīvojušajiem ir līdzība. Daži ir kā saulītes ar atvērtu sirdi, pilni mīlestības un priecīgi, un tad ir otra daļa, kas ir ļoti sarūgtināti un dusmīgi. Mācītājs Ķinēns bija izturējis daudz šausmu, bet viņam bija atvērta sirds un tik brīnišķīgi sprediķi. Vienreiz mēnesī viņš atbrauca uz Medisonas mazo draudzīti noturēt dievkalpojumu. Pēc tam visi sanesa maizītes, taisīja kafiju un dzēra vīnu. Tad mēs visi palikām runīgāki. (smejas) Tas bija brīnišķīgi. Bet tad viens pēc otra vairs nebija pietiekoši ņiprs, lai ierastos baznīcā, un viens pēc otra nomira. Tā arī draudzīte izjuka.

Taču tagad gandrīz vienīgā iespēja runāt latviski, ir mana draudzene, kas ir meita vienai no tās vecās draudzes loceklēm. Es viņu tā kā iemantoju. Kad mēs sazvanāmies un satiekamies, viena otrai atgādinām – runāsim latviski.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Vai lasāt latviešu literatūru, lai uzturētu valodu dzīvu?

Diezgan maz, bet tomēr šo to. Man ārkārtīgi patīk visas Billes grāmatas. Vēl man ir tā grāmata par Aspaziju – Saulcerīte Viese. Un tagad es lasu Jaunsudrabiņa "Mana dzīve". Ļoti interesanti. Es vairums lasu angliski, bet arī mēģinu palasīt latviski. Bet es teiktu, ka es nemaz īsti nezinu, kāda ir latviešu literatūra šeit šodien.

Jūsu pirmā publikācija 1956. gadā bija garstāsts "Tālrunis zvana", turklāt ar pseidonīmu Andra Nereta. Kāpēc bija nepieciešams pseidonīms?

Vai, dieniņ, nu gan esat sarakusi dziļu pagātni! Man toreiz bija sajūta, ka tas ir slikts raksts, kas nevienam nepatiks, bet Valters Nollendorfs teica, ka vajag kaut ko uzrakstīt "Jaunajai Gaitai", tāpēc arī uzrakstīju. Bet man nebija dūšas pašai atzīties, ka es to esmu rakstījusi.

Bet "Sievieti dzintarā", kas ir teju autobiogrāfija, jūs publicējāt tomēr ar īsto vārdu.

Jā.

Jūsu pirmajā grāmatā "Sieviete dzintarā" ir psihoterapeite Ingeborga, kura jūs pamudināja rakstiski likt kopā savas sāpīgās atmiņas. Vai bez viņas jūs nebūtu to darījusi?

Nemāku to pateikt, bet ja es būtu mēģinājusi to darīt, tas man būtu liels pārsteigums pašai. Man nebūtu pašapziņas to darīt. Ar Ingeborgu bija ļoti interesanti. Vienā ziņā "Sieviete dzintarā" ir stāsts par māti un meitu – tas ir diedziņš, kas vijas visai grāmatai cauri. Un arī Ingeborgai bija ļoti traumatiska bērnība. Viņas māte sajuka prātā un tika ievietota psihiatriskajā klīnikā. Es rakstīju, un arī viņa rakstīja. Mēs to darījām paralēli un viena otru uzmundrinājām. Tas bija kā brīnums! Es biju nonākusi pie terapeites, kuru interesēja un kura saprata kara sekas. Tas man ļoti palīdzēja.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Sievietē dzintarā" jūs atsaucaties uz psihiatri Džūditu Hermani, kura savos pētījumos izsakās, ka traumatiskās atmiņas nekad nav hronoloģiskas, brīžiem pārlieku emocionālas, kā rezultātā iztēle rada māņus – tā nekad nav īstā, viengabalainā cilvēka vēsture. Savukārt Ingeborga jums ieteica rakstīt, lai panāktu viengabalainību. Vai tagad, pēc visiem šiem gadiem, kad nebūt ne viengabalainais romāns "Sieviete dzintarā" ir aizgājis pasaulē un sarakstīti arī citi darbi, varat teikt, ka ar šo "norakstīšanas terapiju" ir iespējams panākt viengabalainību?

Es nedomāju. Vismaz es nē. "Sievieti dzintarā" es sāku rakstīt ar salīdzinoši patīkamāko. Pirmā epizode, ko uzrakstīju, bija ar krievu zaldātiem un "iedod man vienu apfelsīnu". Savukārt pēdējā bija epizode ar mazo un meiteni un viņas māti, kuru līķus es redzēju. Es rakstīju epizodīgi, nekādā noteiktā kārtībā, un cerēju, ka kaut kā tas viss beigās tomēr sanāks kopā, jo kurš tad sapratīs – tur ir Latvija, Vācija, krievi, amerikāņi.

Feministiskajā literatūrkritikā pastāv termini "his-tory" un "her-story". "Sieviete dzintarā" ir ļoti izteikts Otrā pasaules kara "her-story" piemērs. Vai tas tika darīts apzināti, vai arī sanāca organiski, jo tas gluži vienkārši ir jūsu pieredzes stāsts, un jūs esat sieviete?

Kad septiņu gadu vecumā redzēju mātes un meitiņas līķi (meitiņa gāja tanī pašā skolā un klasē, kur es), es uzreiz zināju, ka tas ir kaut kas, kas ir noticis pagātnē un turpinās notikt nākotnē. Man uzreiz bija sajūta, ka man tas ir jāatceras un kaut kas ar to jādara, bet toreiz jau es nezināju kas. Manā ģimenē valdīja uzskats – ja nerunā par slikto, par nepatīkamām atmiņām, tad to aizmirst. Tāpēc mēs par to nerunājām. Kad sāku rakstīt, lielākā daļa manu atmiņu bija saistītas ar sievietēm un meitenēm, jo viņu vidē atrados visvairāk. Bet es domāju, ka iespaids bija arī no tā, ka es visu mūžu esmu mācījusi sieviešu literatūru.

Vai jūsu pieredze bēgļu gaitās bija iemesls, kāpēc izvēlējāties šādu akadēmiskās karjeras novirzienu, proti, sieviešu studijas?

Varbūt, bet toreiz es to nezināju. Es gāju ļoti, ļoti labā ģimnāzijā. Mēs dzīvojām nolaistā pilsētas daļā, kas bija tieši uz robežas, kur sākās bagātu cilvēku mājas, tāpēc es gāju tādā ģimnāzijā, kur visi bagātie bērni gāja. Es biju ļoti dīvains putns tur. (smejas) Bet es tur dabūju ārkārtīgi labu izglītību. Turklāt, kas piecdesmitajos gados bija ļoti neparasti, – es tiku pie veselām trim stipendijām, un viena no tām bija paredzēta medicīnas studijām. Tas bija nedzirdēti! Sievietes nebija ārstes. No sākuma es biju "pre-med" klasē, kas vajadzīga pirms īstās medicīnas skolas – tur ņem dziļāk ķīmiju un tādus priekšmetus. Bet es tur biju vienīgā meitene, arī profesori bija tikai vīrieši, tāpēc es pārgāju uz literatūru.

Vai vidē, kur bijāt vienīgā latviete un arī vienīgā sieviete, jūs jebkad spējāt justies kā viena no?

Nē, es vienmēr biju tā kā ārpusē. It kā piederētu tikai kaut kā pavirši. Bet faktiski tas ir ļoti vērtīgi rakstniekam – paskatīties drusku no ārpuses, kā viss notiek. Antropoloģijā ir termins "liminality" – stāvēšana uz sliekšņa. Man vienmēr bija sajūta, ka es neesmu īsta amerikāniete, bet arī man bija bailes, ka Latvijā vairs neiederēšos. Mana mīļā draudzene Dagmāra Beitnere šajā ziņā iedeva man ļoti lielu dāvanu – viņa man atklāja Latviju. Es satiku viņu 1994. gadā, kad atbraucu uz vienu konferenci par sieviešu studijām. Mēs viena otru uzreiz pazinām. Kopš tā laika viņa man tik daudz ir izskaidrojusi un iemācījusi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Bet šī "liminality" sajūta tak ir tāda allažīga vientulības sajūta, ne tā? Ko jūs darāt, lai to mazinātu?

Jā, tā ir, bet es mēģinu daudz par to nedomāt. (smejas) Tagad, braucot garām tām skaistajām, vecajām, mazajām Latvijas mājiņām, kur katrai ir žodziņš un skaists dārzs, man tā gribas te dzīvot, bet tas vairs nav iespējams.

Kāpēc? Kas ir tas tik ļoti neiespējamais?

Man ir šādas tādas grūtības ar veselību, un atrast jaunus ārstus būtu ļoti grūti. Un es esmu iemīlējusies savā mājā. Es to māju nopirku tādēļ, ka aizmugurē tai ir viens milzīgi liels – augstāks par otro stāvu – bērzs ar trim stumbriem. Otra lieta, kas man manā mājā ir ļoti svarīga, ir gaisma. Tur ir daudz gaismas visās istabās. Un tā kā es esmu vienā laidā nedzīvojusi nekur, man ir svarīga šī mājas sajūta. Es ļoti to māju mīlu. Ja es to atstātu, es justos kā gliemezis bez vāciņa. Es nevaru.

Jūs sākāt rakstīt memuārus ar nosaukumu "Coming Home". Kas ar tiem ir noticis?

Tie sēž manā datorā. Es pārtraucu pie tiem strādāt, jo es gribēju piedalīties "Zudušo saulgriežu" tulkojumā, bet paralēli iznāca arī angļu valodas versija – "Lost Midsummer's: A Story of Exile and Friendship". Man bija divi manuskripti, kuri man bija jāpārskata un jākomentē. Es strādāju tā, ka man galva kūpēja, bet man ļoti patika. Tagad, kad es braukšu mājās, es atkal ķeršos pie memuāriem.

Lasīju, ka izdošanai sagatavots ir darbs ar nosaukumu "Shopping for Relatives". Kas tas ir?

Ā! Tas ir sākotnējais angļu valodas nosaukums "Zudušajiem saulgriežiem". Šo grāmatu es rakstīju ļoti nepareizi, ja runājam par principiem, kā būtu jāraksta stāsts. Pēc tam, kad es biju Latvijā bijusi varbūt divas reizes, man ienāca galvā un džinkstēja teiciens "shopping for relatives". Pirmajos brīvvalsts gados Latvijā trūka visvisādu lietu, tāpēc pirms braukšanas mēs gājām iepirkties un braucām ar lieliem čemodāniem. Pēc tam daudzi trimdas latvieši bija ļoti neapmierināti, kā visu to savesto saņēma. Un es sāku domāt: "Jā, bet mums nav tiesību neko iebilst, jo mēs savā ziņā mēģinām nopirkt radus. Kā mēs nopērkam mantas, mēs nopērkam tos radus un draugus, kuri mums patīk. Tas viens teikums par pirkšanu džinkstēja pa galvu. Es uzrakstīju dzejoli, sāku rakstīt stāstu, un tad palēnām, palēnām...

Palēnām, palēnām jūs jau sākāt atbildēt uz manu nākamo jautājumu. Ja pirmo grāmatu rakstīt pamudināja Ingeborga, tad kur radās ierosme "Zudušajiem saulgriežiem"? Jo jūs sakāt, ka nekad nav bijusi īsta pārliecība, ka savus tekstus vajag publicēt, bet tomēr arvien turpināt rakstīt.

Jā, tā tas ir. Faktiski man nav kāds, kas mani iedvesmoja vai palīdzēja pēc pirmās grāmatas. Ingeborga mani apmācīja un sagatavoja, pēc tam es varēju rakstīt pati. Kad sāku rakstīt "Sievieti dzintarā", es nekādā ziņā nedomāju, ka tas kādreiz tiks izdots. Sāku rakstīt pati sev un Ingeborgai. Un tad pamazām es sāku domāt, ka varbūt tur sanāks grāmata, ko varbūt kāda akadēmiska izdevniecība varētu izdot, mani kolēģi uztaisītu vienu priekšlasījumu, bet tas arī viss. Man vienmēr galvā skanēja balsis: "Nav oriģināli, visi jau to zina, neviens negribēs to lasīt".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Allaž klātesošais iekšējais kritiķis?

Jā, kritiķis iekšā! Kas ir ļoti svarīgi – Ingeborga man lika izdomāt, kāds tas kritiķis izskatās. Tā bija maza raganiņa, melnās drēbēs, ar vīriešu zābakiem. Bet viņa nebija labā raganiņa, bet gan ļoti ļauna. Viņa vienmēr sēdēja man blakus mašīnā un teica: "Nav pietiekami labi, nav pietiekami skaisti, tas ir dumji, tu nogāzi podus." Ingeborga man iemācīja, lai es viņai saku "Kuš! Shut up!"

Un aizvērās arī?

Jā, viņa pazuda! Viņas vairs nav. Tagad darbojas paškritika, bet tās automātiskās raganas vairs nav.

Vai raganai pazust palīdzēja arī rakstīšana?

Jā, arī rakstīšana. Un tā ir viena no vecuma dāvanām – jo vairāk iemācās, jo vairāk saprot, tāpēc ir vieglāk. Es vairs neuztraucos par to, ko cilvēki par mani sacīs. Man ir vienalga.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Jūsu darbu tematika allaž grozās par un ap emigrāciju, piederības meklējumiem, cilvēku attiecību līkločiem. Vai tā tas ir arīdzan "Zudušo saulgriežu" gadījumā? Un vai šis darbs ir kā saistīts ar "Sievieti dzintarā"?

Saite savā ziņā ir. Galvenais stāsts ir par divām meitenēm, kuras satiekas, kad vienai ir 12 gadi, bet otrai – 14. Viņu draudzība ir ļoti komplicēta, jo viena dabū augstāko izglītību, otra – nē. Viena ievirzās amerikāņu sabiedrībā un dzīvē, bet otra paliek starp latviešu trimdiniekiem. Bet viņas kopā satur fakts, ka viņas ir latvietes un abas runā latviski. "Zudušie saulgrieži" sākas ar pāris nodaļām, kas vēsta par to, kas notika Latvijā 1941. un 1944. gadā gan ar meiteņu vecākiem, gan arī viņām pašām. Tā arī ir grāmata par trimdu.

Vai arī "Zudušajos saulgriežos" ir atrodami autobiogrāfiski elementi?

Tur ir daži, jā. Kā teica viena no agrīnajām feminisma literatūrkritiķēm Mērija Elmane (Mary Ellmann): "Every work is autobiographical, because every one has to eat what is in the cupboard" (Ikviens darbs ir autobiogrāfisks, jo ikvienam ir jāēd tas, kas atrodas pieliekamajā).

Par traumas norakstīšanu – tagad ir pagājuši tik daudz gadu, atbildēts uz neskaitāmiem žurnālistu jautājumiem un aizvadītas n-tās tikšanās ar lasītājiem. Vai kara trauma ir aizgājusi, vai arī vēl aizvien ir sāpīgi par to runāt?

Es nedomāju, ka viņa var pavisam aiziet. Trauma pārveido cilvēku, un tagad ir arī daudz zinātnieku pētījumu par to, kas fiziski notiek smadzenēs pēc psiholoģiskas traumas. Traumatiskas atmiņas smadzenēs ievietojas citādāk. Faktiski es ne ar vienu par to nerunāju, šad tad sapņoju. It sevišķi viens sapnis – man kaut kā ir jātiek vilcienā, un man ir atbildība par manu dēliņu un vecākiem. Sapņos tas viss šad tad atgriežas. Es parasti par to nerunāju, jo gandrīz visiem cilvēkiem ir veids, kā viņi netieši parāda, ka viņi to negrib dzirdēt. Tas ir smags temats. Bet tagad Mērija (Agates draudzene, ar kuru viņa kopā atbraukusi uz Latviju – aut.) un mana otra draudzene – viņas man tik daudz prasa un tieši grib dzirdēt. Un tad, kad es viņām stāstu, ne tik daudz par sevi, bet par to, kas notika ar citiem, es apraudos. Tās asaras automātiski nāk. Bet tās ir citādākas asaras, tās ir dziedinošas.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Un, lasot šādus darbus, dziedējas arī nācija, jo šādi cilvēkstāsti rada vienotību un papildu izpratni par vēstures notikumiem, ko nevar rast vēstures grāmatās.

Jā, tieši tā. Par "Sievieti dzintarā" man man bijis jārunā ļoti daudzās vietās – akadēmiskos pasākumos, grāmatu veikalos, bibliotēkās, universitātēs un konferencēs –, un viena no galvenajām lietām, ko man ļoti daudzi sacīja – mums nebija ne jausmas par to, kas notiek ar sievietēm un bērniem kara laikā.

Līdzīgi kā mūsdienās plašākai sabiedrībai nebija ne jausmas, kas un kā notiek ar sievietēm kino industrijā – es runāju par "me too" kustību, kas 2017. gadā radās ASV.

Jā. Ir ļoti labi, ka šī "me too" kustība ir attīstījusies, bet tā nav pietiekami spēcīga. No vienas puses tā ir ļoti efektīva un vajadzīga, es apsveicu ikkatru sievieti, kas nāk klajā ar savu stāstu, bet šobrīd runa ir tikai par vai nu bagātām, vai nu augstākas šķiras baltajām sievietēm. Es neesmu redzējusi nevienu melno sievieti, parastu vidusšķiras vai zemākas klases sievieti, kas būtu ieguvusi uzmanību ar "me too" kustību. Piemēram, sievietes, kuras kalpo hoteļos vai restorānos – melnādainās, meksikānietes u.c. Viņu nav šajā kustībā. Es ceru, ka kāds par to domā – kā iesaistīt un dot tiesības izteikties arī citām sievietēm, kurām nav tik daudz privilēģiju un publicitātes. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.

Vai, jūsuprāt, šīm melnajām un ne tik elitāru sabiedrības slāņu sievietēm ir cerības izteikties, ņemot vērā to, kas pašreiz ir ASV prezidents?

Oiiiiiiii. Man tiešām jāsaka "no comments". Tā ir Amerikas traģēdija, ka mums tagad ir tāds prezidents. Man ir kauns. Es vairs daudz nedusmojos, bet man nav nekādas līdzjūtības sajūtas pret viņu, ko es parasti mēģinu attīstīt pret cilvēkiem, uz kuriem man ir dusmas. Tā ir mūsu traģēdija, un tā varētu būt arī pasaules traģēdija.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Kādā valodā jūs domājat?

Angliski. Un arī sapņoju es angliski. Lai gan vairumā sapņu man neviens nerunā. Mani sapņi gandrīz visi ir klusi un vizuāli.

Līdz "Sievietei dzintarā" jūs mācījāt literatūru, bet pati sākāt rakstīt tikai pēc akadēmiskās karjeras beigām. Vai šīs divas pasaules – akadēmiskā un radošā – nav savienojamas?

Gandrīz nē. Akadēmiskais darbs manā universitātē nozīmēja katru dienu pa četrām pusotru stundu garām lekcijām. Jālabo domraksti, dažādi uzdevumi, milzīgi daudz komiteju, kurās jābūt klātesošiem. Bet "Sievieti dzintarā" es sāku rakstīt, kad vēl strādāju universitātē, jo man vajadzēja dabūt to visu ārā. Es sāku rakstīt jau vasarā, un pēc tam gandrīz negulēju visu to akadēmisko gadu, rakstīju pa naktīm. Es ceru, ka studentiem es iemācīju pareizi kaut ko (smejas).

Vai šobrīd pa galvu kaut kas maisās, kas būtu jādabū ārā?

Jā. Šis man ir bijis ļoti labs periods (kopš akadēmiskās karjeras beigām – aut.). Parasti no rīta, kad viss ir kluss, es rakstu un domāju. Man ir tik daudz ideju, ko darīt ar to "Coming Home", bet man arī ir daudz citu ideju, ko gribu rakstīt. Es nezinu, vai es to paveikšu, vai nē. Bet šis tiešām ir bijis ļoti labs periods – tie mierīgie rīti, kad var rakstīt un domāt. Tas ir ļoti labi rakstniekam.

Vai jūs turpināt norakstīt no sevis pieredzi, vai arī nu jau vairāk darbojas iztēle?

"Coming Home" būs atkal memuāri – līdzīgi kā "Sieviete dzintarā". Bet man ir tik daudz ideju, ko citu rakstīt, kas ir fantāzija, tā kā darbojas abas puses.

Latvija ir centrālais tēls gan "Sievietei dzintarā", gan "Zudušajiem saulgriežiem". Vai ir sajūta, ka aplis ir noslēdzies, izpildīta kāda misija?

Drusciņ. Es nejūtos tik svarīga persona, bet man ir tāda labsajūta, ka es esmu darījusi, ko es gribēju. "Zudušie saulgrieži" ir ne tikai kā dāvana Latvijai, bet arī vēstījums pasaulei, lai tā vairāk ko uzzinātu par Latviju.