Tiek atjaunota Dzejas dienu balva — šogad tai izvirza 17 krājumus

Tuvojoties Dzejas dienām, kas šogad norisināsies no 7. līdz 17. septembrim, Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) ir izlēmusi atjaunot Dzejas dienu balvu tradīciju. Balvai pieteikušies un tālāk tikuši izvirzīti septiņpadsmit krājumi, portālu "Delfi" informē LRS priekšsēdētājs Arno Jundze.

Atsaucība no grāmatu izdevēju puses esot bijusi negaidīti liela. Dzejas dienu balvai kopumā tika pieteikti septiņpadsmit oriģināldzejas un atdzejas krājumi. Skaita ziņā tas ir pat vairāk, nekā citus gadus Latvijas Literatūras gada balvai pieteikto dzejas grāmatu daudzums, kas liecina, ka laikā no pagājušajām Dzejas dienām izdoto dzejas grāmatu raža bijusi neparasti vērienīga un dzejas cienītājiem būs interesanti gaidīt, ko vēl šai žanrā nesīs 2018. gada noslēdzošie mēneši.

Dzejas dienu padome no nominētajiem darbiem apbalvošanai drīkst izvēlēties tikai vienu krājumu. Balvas pasniegšana notiks Dzeja dienu pasākuma Klasiķu dzejas vakara laikā — 14. septembrī pulksten 19, centrā "Koka Rīga", Krāsotāju ielā 12.

Kā informēja izdevuma "konTeksts" galvenā redaktore un literatūrzinātniece Sandra Ratniece, pēc neatkarības atgūšanas Dzejas dienu balva atdzima 1996. gadā, un tā kļuva par ikgadējo Dzejas dienu daļu līdz pat 2009. gadam, no 2003. gada oriģināldzejai piepulcējot arī atdzejas krājumus. Krīzes laikā ar balvas pasniegšanu radās problēmas, tāpēc balvas stafeti no 2010. līdz 2015. gadam pārņēma žurnāls "Latvju Teksti". Pēc tā izdošanas pārtaukšanas Dzejas dienu balvas vēsturē iestājās pārtraukums, kas neapmierināja dzejas cienītājus, tāpēc 2018. gada pavasarī Latvijas Rakstnieku savienības jaunizveidotā Dzejas dienu padome nolēma atjaunot būtisko Dzejas dienu tradīciju – balvas par labāko oriģināldzejas vai atdzejas krājuma – piešķiršanu. Par periodu tika izvēlēts dzejas gads, – tiks vērtēti tie krājumi, kas izdoti laika periodā no Dzejas dienām līdz Dzejas dienām. Balvas fonds sastāda 1000 eiro lielu summu.

Dzejas dienu balvai pieteiktie krājumi

Oriģināldzeja

Liāna Langa. "Velēnu kleita" (Neputns, 2018)

Inga Gaile. "Lieldienas" (Neputns, 2018)

Madara Gruntmane. "Dzērājmeitiņa" (Neputns, 2018)

Jānis Peters. "Rudenskura spogulī" (Jumava, 2018)

Iveta Ratinīka. "tikko & tikai" (Zvaigzne ABC, 2018)

Krista Anna Belševica. "Medījot dzīvi" (Zvaigzne ABC, 2017)

Gunta Šnipke. "Ceļi" (Mansards, 2018)

Elīna Līce. "Redzu" (NT Klasika, 2018)

Andris Ogriņš. "Debesu punkti" (Pētergailis, 2017)

Voldemārs Zariņš. "Jāizdomā brīvība" (Pētergailis, 2018)

Daina Sirmā. "Dievaines" (Pētergailis, 2017)

Blockx. "Atklāts neatklātais" (autorizdevums, 2018)

Atdzeja

Emīlija Dikinsone. "Āboliņš un bite" Atdzejojis Kārlis Vērdiņš (Neputns, 2017)

Semjons Haņins. "Но не тем /Bet ne ar to" Atdzejotāji: Ronalds Briedis, Inga Gaile, Pēteris Draguns, Aivars Eipurs, Jānis Elsbergs, Valts Ernštreits, Liāna Langa, Marts Pujāts, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Kārlis Vērdiņš un Arvis Viguls (Neputns, 2017)

Konstantīns Kavafis. "Dzeja" Atdzejojis Dens Dimiņš (Neputns, 2018)

Džidi Madzja. "Mana ciema dievi" Atdzejojis Uldis Bērziņš (Jāņa Rozes apgāds, 2017)

Sergejs Timofejevs. "Replika" Atdzejotāji: Arvis Viguls, Toms Treibergs, Andris Akmentiņš (Orbīta, 2018)