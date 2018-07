Tikai nelgas lepojas ar saviem panākumiem. Lakstīgalas 'slepkava' Hārpera Lī

1960. gada 11. jūlijā Filadelfijas izdevniecība "J. B. Lippincott & Co" laida klajā nevienam nezināmas rakstnieces Hārperas Lī pirmo romānu "Kas nogalina lakstīgalu", kas acumirklī guva milzu panākumus, pārvēršot Lī par literāru slavenību, ar kuras statusu, gluži kā viņas laikabiedrs – kulta romāna "Uz kraujas rudzu laukā" autors Džeroms Deivids Selindžers, viņa tā arī nekad neiemācījās sadzīvot, drīzāk uzskatot to par slogu un pastāvīgi izvairoties no mediju uzmanības.