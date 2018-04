Amerikāņu rakstnieks Džordžs R.R.Mārtins trešdien paziņojis par jaunas grāmatas iznākšanu novembrī, taču tas nebūs ilgi gaidītais turpinājums populārajai "Troņu spēļu" ("Game of Thrones") sāgai.

Populārais seriāls "Game of Thrones" balstīts uz Mārtina grāmatu sēriju "A Song of Ice and Fire" ("Dziesma par ledu un uguni"), kuras pirmās daļas nosaukums ir "Troņu spēle".

Mārtins šajā sērijā sarakstījis pavisam piecas grāmatas, un fani nepacietīgi gaida sestā romāna iznākšanu.

Jaunā grāmata "Fire and Blood" ("Uguns un asinis") vēstīs par notikumiem tajā pašā fantāzijas pasaulē, kur norisinās "Troņu spēles", taču vairākus gadsimtus agrāk.

Mārtins uzsvēra, ka tas nebūs romāns, bet drīzāk "vēsturisks" izklāsts par Vesterosas Targarienu dinastiju.

Tā kā Mārtins nepaspēja pabeigt sesto romānu pirms seriāla "Game of Thrones" sestās sezonas iznākšanas, "Game of Thrones" kopš sestās sezonas vairs tieši nebalstās uz Mārtina grāmatām. Arī pirmajās sezonās producenti pieļāva daudzas atkāpes no oriģinālā stāsta.

Seriāla astoto un pēdējo sezonu plānots demonstrēt 2019. gadā.